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תושייה ברגע

בלי כבאים ובלי סולם: אלתור מדהים הציל אנשים מבניין בוער

עשן סמיך, אנשים לכודים בגובה ודרך מילוט שנראתה כמעט בלתי אפשרית: תיעוד שהופץ ברשת מציג כיצד אזרחים נחלצו לעזרת הלכודים והפכו חפץ שנמצא במקום למעין גשר חילוץ מאולתר (חדשות בעולם)

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תיעוד שמופץ ברשת מציג אנשים שנלכדו בבניין בזמן שריפה, כאשר עשן כבד עולה מהמבנה והדרך המקובלת להימלט ממנו אינה זמינה.

בסרטון נראים אנשים המנסים להגיע אל הלכודים מהבניין הסמוך. במקום ציוד חילוץ מקצועי, הם משתמשים במה שנמצא בהישג יד כדי ליצור מעבר מאולתר בין המבנים.

אחד הרגעים הדרמטיים בתיעוד מגיע כאשר אדם הנמצא בגובה מנסה לעבור אל הצד השני. מתחתיו ניתן לראות את המשטח המאולתר, בעוד אנשים אחרים מכוונים ומייצבים אותו ככל האפשר.

בלי כבאים ובלי סולם: אלתור מדהים הציל אנשים מבניין בוער
בלי כבאים ובלי סולם: אלתור מדהים הציל אנשים מבניין בוער| צילום: צילום: רשתות חברתיות

ככל שחולפות השניות, עוד ועוד אנשים מחולצים מהבניין הבוער, כך שהדלת או השולחן הפכו לנתיב מילוט מציל חיים.

התגובות לסרטון החילוץ הציפו גל חם של פרגון לתושייה ולאומץ הלב של המחלצים בשטח. הגולשים לא חסכו במילים כמו "גיבורים אמיתיים" ו"חילוץ שמחזיר את התקווה באנושות". לצד השבחים המוצדקים החל דיון סוער סביב החפץ ששימש כגשר החילוץ. בעוד גולש תיאר את החפץ כ"שולחן", עשרות מגיבים מיהרו לחדד שמדובר בכלל בדלת עץ יציבה. (ידית מצחיקה יש לשולחן הזה...)

מגיבים רבים הביעו פליאה מהסדר, מהאיפוק ומשיתוף הפעולה שהפגינו הלכודים – שעברו על הגשר המאולתר בזהירות ובזה אחר זה, מבלי להיכנס לפאניקה או לדרוס אחד את השני.

בניגוד לנרטיב ולתפיסה בתקשורת כאילו אסונות הופכים בני אדם לאנוכיים או לפראיים, המציאות בשטח מוכיחה שוב ושוב שבזמן אמת בני אדם נוטים להפגין ערבות הדדית יוצאת דופן ולפעול יחד למען הצלת חיים.
שריפהלוחמי האששריפה בדירהכבאים
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