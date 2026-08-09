כמו מרחץ דמים: אטנה התפרץ ושיבש נתיבי הטיסה

הר אטנה שבסיציליה התפרץ בעוצמה והציג הלילה מחזה דרמטי של לבה ואפר מעל האי האיטלקי. הפעילות הגעשית התמקדה באזור מכתש ווראג'ינה שבפסגת ההר, שם נצפו מזרקות לבה עוצמתיות ופליטת חומר געשי לאטמוספרה. דיווחים עדכניים תיארו פרק חדש של פעילות מתפרצת לאחר תקופה רגועה יותר.

במהלך ההתפרצות התרומם עמוד אפר וולקני לגובה רב. לפי הדיווחים, הוא הגיע לכ־24 אלף רגל (כ־7,300 מטרים), בעוד שמרכז האזהרה לאפר וולקני בטולוז העריך בשלב מסוים את גובה הענן בכ־20 אלף רגל.

בשל התפשטות האפר באטמוספרה הופעלה התרעת תעופה אדומה, רמת הכוננות הגבוהה ביותר במערכת ההתרעות לתעופה געשית. החשש המרכזי הוא מאפר וולקני הנסחף לתוך נתיבי טיסה, שעלול ליצור סכנה למטוסים.

כיוון התפשטות הענן הפך את המצב לרגיש במיוחד עבור התעופה באזור סיציליה. אטנה ממוקם בסמוך לנתיבי תעופה מרכזיים, והפעילות הגעשית שלו עלולה להביא במהירות לשינויי מסלול, עיכובים ואף ביטולי טיסות.

במקביל לסכנה לתעופה, ההתפרצות סיפקה תמונות דרמטיות במיוחד. מזרקות לבה זינקו ממכתש ווראג'ינה, כשההר כולו נראה בשעות החשכה כאילו הוא בוער מבפנים.

מכתש ווראג'ינה הוא אחד ממכתשי הפסגה המרכזיים של אטנה, והוא כבר היה מוקד להתפרצויות עוצמתיות בעבר. התפרצויות מסוג זה יכולות לכלול שילוב של מזרקות לבה, פיצוצים, אפר וזרימות לבה, כאשר עוצמת הפעילות עשויה להשתנות במהירות.

אטנה הוא אחד מהרי הגעש הפעילים ביותר בעולם ואחד המאפיינים הגיאולוגיים הבולטים של סיציליה. בגלל הפעילות המתמשכת שלו, הרשויות באיטליה מפעילות מערכות ניטור מתקדמות שנועדו לזהות שינויים בפעילות ולספק התרעה לתעופה.