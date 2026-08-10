מבוכה בממלכה איזה בושות: בריטניה רכשה כשב"מים בשווי מיליונים - מה שהתגלה הותיר את כולם בהלם 20 כלי שיט בלתי מאוישים שרכש הצי המלכותי נותקו בבהלה מרשת האינטרנט לאחר שהתברר כי הוא משדר את כל הפעילות שלו - לסין | כך התרחשה התקלה המביכה (בעולם)