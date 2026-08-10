משרד ההגנה הבריטי גילה כי הצי המלכותי החדש של כשבמ"י ריגול, המופעל על ידי יחידות המרינס המלכותיים מאז מרץ, העביר בסתר מידע ממצלמת הרחפן הראשית לסין, לפי חקירה של עיתון הטלגרף שנחשפה באוגוסט 2026.
הגילוי נוגע לצי של 20 כלי שיט ללא צוות מדגם קיי 3 סקאוט, כלי שיט פנים-מים רב-תכליתי בן 27 רגל שנבנה על ידי חברת קראקן טכנולוג'י בבריטניה במסגרת פרויקט ביהייב בשווי של כ-12 מיליון ליש"ט.
רכיבי המצלמה שנרכשו מספק צד שלישי אשר סיפק ערבויות אבטחה, יוצרו בפועל בסין והעבירו בסתר נתונים למכשיר במדינה.
חקירת הרחפנים חשפה כי המצלמות העבירו תקשורות דופק, המהוות נתונים לאישור חיבור ופעילות תקינה, לכתובת אי-פי בסין.
בעקבות חשיפת פרצת האבטחה החמורה, נאלץ משרד ההגנה הבריטי לפעול באופן מיידי ולנתק לחלוטין את כל קישוריות האינטרנט של המצלמות בכל כלי השיט של הצי.
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