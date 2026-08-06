פיצח את הנוסחה: הרב הליטאי שהכניע את קוקה-קולה

הרב טוביה גפן

הרב טוביה גפן נולד בשנת 1870 בעיר קובנה שבליטא, למשפחה יהודית ליטאית מסורתית. כבר בצעירותו ניכרו בו כישרונות יוצאי דופן, הוא למד אצל גדולי התורה של התקופה בישיבת סלובודקה המפורסמת. את הסמכתו לרבנות קיבל משניים ממאורי הדור: הרב משה דנישבסקי מסלובודקה רבי יצחק אלחנן ספקטור ("הרב מקובנה"), שהיה גם הסנדק שלו.

בשנת 1898 נישא לשרה הנה רבין, ובעוד הוא ממשיך בלימודיו ב"כולל קובנה", היא ניהלה חנות נייר כדי לפרנס את המשפחה. ההחלטה הדרמטית להגר לארצות הברית התקבלה בשנת 1903, מיד לאחר פוגרום קישינב האכזרי, ולמרות ביקורת מצד חבריו ורבנים אחרים שסברו שעליו להישאר ולכהן ברבנות בליטא. במשך תקופה קצרה הוא עבד בעבודה מפרכת, ב"סדנת יזע" - בית מלאכה לטקסטיל בניו יורק בבעלות קרובי משפחתו, שבו עבדו מהגרים שעות ארוכות בתנאים קשים ובשכר נמוך, העובדים עמלו בחללים צפופים, חמים ולרוב ללא אוורור. אך פני הרב היו למנהיגות ומשרה תורנית.

יהודים 'בסדנת יזע' בארה"ב

משם המשיך הרב גפן לכהונה רבנית קצרה בקנטון, אוהיו, ומשם הגיע הרב גפן בשנת 1910 לאטלנטה, ג'ורג'יה.

באותם ימים, אטלנטה הייתה רחוקה מלהיות מרכז יהודי תוסס; הקהילה היהודית בה מנתה כ-4,000 נפש בלבד בתוך עיר של כ-150,000 תושבים.

הרב גפן מונה לרב של קהילת "שארית ישראל", קבוצה שפרשה מבית הכנסת האורתודוקסי המרכזי בעיר בשל התרופפות בשמירת השבת.

החיים בדרום ארצות הברית הציבו אתגרים עצומים: הרב נאלץ להתמודד עם גלי התבוללות, אתגרי כשרות מורכבים בייצור המזון המודרני, ומחסור במוסדות חינוך. הוא פעל בנחישות לבניית הקהילה: הקים את בית הספר העברי הראשון בעיר, העביר שיעורי תלמוד יומיים, ופיקח מקרוב על מערך הכשרות המקומי.

במהלך ששת העשורים שלו באטלנטה, הפך הרב גפן ל"סמכות ההלכתית עבור הדרום כולו". המוניטין שלו יצא למרחוק לא רק בגלל למדנות או פסיקת הלכה, אלא גם בשל מנהיגותו הציבורית.

בשנת 1913, בעיצומה של אחת התקופות האנטישמיות הקשות ביותר בדרום ארצות הברית, הפך הרב טוביה גפן למשענת רוחנית עבור ליאו פרנק, יהודי שהורשע על לא עוול בכפו ברצח הנערה מרי פייגן. במשך שנתיים של מאסר, הקפיד הרב לבקר את פרנק בכלאו בקביעות והנהיג בקהילתו תפילות מיוחדות לשלומו ולעשיית צדק.

לאחר הלינץ' המזעזע בפרנק בשנת 1915, אירוע טראומטי שהוביל לעזיבתם של כמחצית מיהודי ג'ורג'יה, הפגין הרב גפן מנהיגות אמיצה. בעוד הקהילה הייתה שרויה בחרדה עמוקה, הוא פעל נמרצות להרגעת הרוחות והפציר בבני קהילתו להישאר באטלנטה ולשמור על עירנות ועל חוסן קהילתי מול גלי השנאה.

ליאו פרנק

הרב גפן היה שילוב של ידע תורני ויושרה בלתי מתפשרת, אלו לצד הקרבה גיאוגרפית למטה חברת קוקה-קולה באטלנטה, הוביל את אגודת הרבנים של ארצות הברית לפנות דווקא אליו.

הציבור היהודי באמריקה כבר התרגל לשתות קוקה-קולה, וחלק מהרבנים אף העניקו לה הכשר ללא הכרה של המרכיבים, אך הצורך בבירור יסודי של "הנוסחה הסודית" הפך לקריטי. הרב גפן היה היחיד שהחזיק בקשרים ובמעמד שאפשרו לו לדפוק על דלתות התאגיד ולבקש את מה שאיש לא קיבל לפניו: הצצה אל הסוד השמור ביותר בעולם המסחרי.

בשנות ה-20 וה-30 הפכה קוקה-קולה ל"משקה הלאומי של אמריקה", ויהודים רבים החלו לשתות אותו בהנאה. עם זאת, המצב ההלכתי היה רחוק מלהיות ברור. בעוד שרבנים מסוימים בצפון ובמערב ארצות הברית העניקו למשקה "הכשר" מבלי לדעת מהם מרכיביו, אחרים הביעו דאגה עמוקה.

רבנים מפיטסבורג, ממפיס ושיקגו פנו לרב גפן, הסמכות ההלכתית המקומית באטלנטה, בשאלות נוקבות: האם המשקה באמת כשר לכל השנה? והאם הוא כשר לפסח?.

המכשול העיקרי היה הסודיות המפורסמת של קוקה-קולה. הנוסחה המקורית נשמרה בכספת מאובטחת של בנק "סאן-טראסט" באטלנטה, ורק מנהלים ספורים בתאגיד הורשו להכיר אותה. עבור עולם הכשרות, שבו נדרש פיקוח מלא על כל רכיב ורכיב, המסתורין הזה היה בעיה הלכתית ממדרגה ראשונה.

הרב טוביה גפן

הפריצה הדרמטית התרחשה בזכות הקשר המיוחד שנוצר בין הרב גפן לבין הרולד הירש, שהיה התובע הראשי של חברת קוקה-קולה ודמות משפיעה בקהילה היהודית. הירש העריך מאוד את משפחת גפן; הוא אף מימן את לימודיה האקדמיים של הלן גפן, בתו של הרב, לאחר שהתרשם מנאום ההצטיינות שלה בתיכון.

כשביקש הרב גפן לבחון את המרכיבים, הוא הבהיר להירש כי ללא ידיעה ברורה של הנוסחה, הוא ייאלץ לפסוק שהמשקה אינו כשר. לאחר שישה חודשים של דיונים, הסכימה הנהלת החברה לחשוף בפניו את הסוד, תחת התחייבות אישית מחמירה לשמירה על סודיות מוחלטת.

בנקודה זו נכנסת לתמונה דמות משנה מרכזית: הלן גפן, בתו של הרב. הלן, שהייתה אז סטודנטית לכימיה באוניברסיטת ג'ורג'יה, הפכה למעשה ל"יועצת המדעית" של המהפכה. בעוד הרב בוחן את ההיבטים ההלכתיים בתלמוד, הלן ניתחה את ההרכב הכימי של המרכיבים הסודיים במעבדה. השילוב בין חכמת התורה העתיקה לבין הכימיה המודרנית של הלן אפשר לרב להבין לעומק מה באמת נכנס לתוך "המשקה השחור".

הבדיקה המשותפת של הרב והלן חשפה שני מרכיבים בעייתיים מרכזיים:

גליצרין מן החי: הרב זיהה מרכיב שסומן באות "M" (מוריס בכתביו ההלכתיים), שהופק משומן בקר לא כשר. למרות שהגליצרין היה בכמות מזערית (ביחס של 1 ל-1,000), הרב פסק שמכיוון שהוא "חלק מהנוסחה" ומיוצר בכוונה תחילה, הוא אינו מתבטל ברוב ואוסר את המשקה.

חמץ בפסח: מרכיב נוסף שסומן כ-"A" (אניגרון) התגלה כאלכוהול המופק מדגנים, מה שהפך את המשקה ל"חמץ גמור" האסור בשימוש בפסח.

הרב גפן לא הסתפק רק בפסילת המשקה; הוא הציע פתרונות מעשיים. הוא דרש מהחברה לעבור לשימוש בגליצרין צמחי (שהופק לאחר מכן מקוקוס וזרעי כותנה) ולהשתמש בממתיקים המבוססים על קנה סוכר וסלק סוכר במקום דגנים לקראת חג הפסח.

באופן חסר תקדים עבור תאגיד בגודל כזה, קוקה-קולה נעתרה לבקשתו. החברה שינתה את הנוסחה כדי לא להפסיד את הצרכן היהודי, ובשנת 1935 הופיעו לראשונה באטלנטה פקקי קוקה-קולה עם הכיתוב העברי המרגש: "כשר לפסח". פסיקתו של הרב גפן לא רק הפכה את המשקה לכשר, אלא הניחה את היסודות לענף הכשרות המודרני, המשלב מדע והלכה.

באופן אירוני ומקומם, דווקא ההישג ההלכתי והטכנולוגי חסר התקדים של הרב גפן הפך לכלי שרת בידי התעמולה האנטישמית. בשנת 1936, יצרן משקאות גרמני בשם קארל פלאך, שייצר את המשקה "אפרי-קולה" והיה סימפתטי לנאצים, חזר מביקור בארצות הברית עם "שלל" יוצא דופן: חופן פקקי קוקה-קולה שעליהם הוטבע הכיתוב העברי "כשר לפסח".

פלאך הציג את הפקקים הללו בגרמניה כ"הוכחה ניצחת" לשליטה היהודית המוחלטת בכלכלה האמריקאית. צילומים של הפקקים הופצו בספרות נאצית כדי להמחיש את מידת ההשפעה של היהודים על תאגידי הענק בארצות הברית, תוך שימוש בעובדה שהרולד הירש, היועץ המשפטי הבכיר של החברה, היה יהודי, כראיה לכך שהחברה נשלטת בסתר על ידי יהודים.

המנהל של קוקה-קולה בגרמניה, מקס קיית', אף הופעל בלחץ להסיר את הירש ממועצת המנהלים, אך הנהלת החברה באטלנטה גילתה עמוד שדרה מוסרי, עמדה לצדו של הירש והתעלמה מההתקפות הנאציות הללו.

מימין - חיילים נאצים לצד מותג קוקה קולה | משמאל - מנהל ק"ק בגרמנייה מקס קית'

הצלחת המאבק של הרב גפן מול תאגיד הענק קוקה-קולה יצרה תקדים היסטורי ביחסי דת ותעשייה, והוכיחה כי רבנים מסוגלים להשפיע על תהליכי ייצור מורכבים בלב הקפיטליזם האמריקאי. המהלך הזה סימן את תחילתה של תקופה חדשה, שבה רבנים הבינו כי כדי לפקח על מזון מעובד ומודרני, ידיעת ההלכה בלבד אינה מספיקה ועליהם לשלוט גם במדעי הכימיה.

כיום, גופי כשרות מובילים מעסיקים מדענים ומומחי מזון כיועצים קבועים, וחלק מהרבנים העומדים בראשם אף מחזיקים בתארים אקדמיים מתקדמים בביולוגיה מולקולרית.

פועלו של הרב גפן הניח את היסודות לצמיחה האדירה של שוק המזון הכשר; כיום, צרכנים רבים שאינם יהודים, בהם מוסלמים, צמחונים וסובלים מאלרגיות רוכשים מוצרים כשרים מתוך אמון בסטנדרטים המחמירים של הפיקוח הרבני על המרכיבים.

ההתעקשות שלו על פתרון טכנולוגי-הלכתי במקום איסור גורף הפכה למודל עבור מערכי הכשרות המודרניים ברחבי העולם.

קוקה קולה, 1906. ( צילום: רשתות חברתיות )

מעבר לפרסומו כ"רב הקוקה-קולה", הרב גפן היה מנהיג קהילתי אמיץ שפעל ללא הרף למען זכויות אדם וצדק חברתי. בשנות ה-20 הוא הוביל קמפיין נחוש נגד חוקי ההגירה המפלים של הקונגרס האמריקאי, במטרה להגן על פליטים יהודים שביקשו מקלט בארצות הברית.

הרב גפן הקדיש מאמצים עצומים גם לפתרון מצוקתן של עגונות; הוא ניהל כ-400 תיקי גירושין מורכבים, ולעיתים אף איתר בעלים סרבנים בבתי כלא מרוחקים כדי להשיג מהם גט עבור נשותיהם. במהלך מלחמת העולם השנייה, הוא תמך רגשית בחיילים יהודים ששירתו באזור אטלנטה ואף השיא חיילים בביתו הפרט.

חמישים שנה לאחר פטירתו, דמותו של הרב גפן ממשיכה להוות מקור השראה ומחקר, וארכיונו העצום המכיל מעל 20,000 מסמכים משמש חוקרים עד היום. הוא נחשב לסמל של רבנות אורתודוקסית שידעה להשתלב בחיים המודרניים מבלי להתפשר על קוצו של יוד הלכתי.

הרב גפן הבין שאם יפסול את קוקה-קולה מבלי להציע חלופה, הוא יהפוך ללא רלוונטי עבור הקהילה היהודית המשתלבת באמריקה; לכן, הוא בחר בדרך של "פתרון פרגמטי" שקירב את הציבור לשמירת מצוות.