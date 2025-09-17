המדוזה הענקית ( צילום: צילום מסך )

הסטיגיומדוזה (Stygiomedusa gigantea) - "מדוזת הפנטום הענקית" היא אחד מבעלי החיים המרשימים ביותר שקיימים במעמקי הים, היא חיה כמעט בכל אוקיינוס בעולם פרט לאוקיינוס הארקטי. מחקרים מהשנים האחרונות מדגישים את נדירותה - המדוזה הראשונה נאספה כבר בשנת 1899 אך תועדה מאז פחות מ-120 פעמים במהלך ההיסטוריה, בעקבות זה שהיא חיה בעומקים שמגיעים עד 6,700 מטר מתחת לפני הים. גוף המדוזה רחב עד מטר, וזרועותיה נמתחות לאורך 10 מטרים ויותר, דבר ההופך אותה לטורף מרשים של דגים קטנים ויצורי פלנקטון. המדוזה מתאפיינת בגמישות גבוהה המביאה לאפשרות השרידות בלחצים העצומים של מעמקי הים. בניגוד לרוב המדוזות, היא אינה משתמשת בזרועות צורבות; במקום זאת, היא עוטפת את טרפה בזרועותיה הארוכות הקשורות למבנה ייחודי, ואוכלוסיותיה התצפיתיות מאופיינות בהתבודדות - לרוב נצפות בעומקים, ולעתים נדירות גם בשכבות מים רדודות באזורי קוטב בשל מקרי עליית הטרף.

המדוזה הענקית ( צילום: MasterfulNerd )

הפן המרתק ביותר באורח חייה של הענקית הוא הרבייה: המדוזה היא מין ויויפרי - הצאצאים מתפתחים בתוך גוף האם ויוצאים דרך הפה, תכונה כמעט לא מוכרת בעולם בכלל ובמדוזות בפרט. כאשר יש אור בסביבתה, היא מסוגלת להפיק הארה ביולומינסנטית (ביולוגית) קלה בגוון אדום-כתום באמצעות תגובות כימיות פנימיות, ומחקרי עומק מראים שעצמת הזוהר קטנה יחסית – כנראה כדי לשמור על הסוואה וביטחון מפני טורפים.

הרופאים נדהמו: תינוק במשקל יוצא דופן נולד בבית חולים בפלורידה מישאל לוי | 12:45

המדוזה נחשבת ליצור מתבודד, אך לפי תצפיות שנעשו בקליפורניה, נראה שגם מדוזות ענק אלה מעניקות הגנה לדגים קטנים שמסתתרים תחת זרועותיה, כאשר בתמורה הם מסייעים לה להיפטר מטפילים. כך, המדוזה הענקית של מעמקי הים חושפת לנו עולם מסתורי, שבו המופלא והבלתי נדלה מתקיים בשקט הרחק מתחת לפני המים.