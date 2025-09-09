צוות חוקרים של MBARI ערך ב-2019 מסע חקר במצולות קניון מונטריי, בלב האוקיינוס השקט מול חופי קליפורניה. באמצעות רכב תת-ימי רובוטי נעו החוקרים לעומק של למעלה מ-3,200 מטרים, שם נתקלו בדג ורוד ולא מוכר עם עיניים גדולות ומבנה גוף המזכיר ראשן. הדג הזה, שתועד לראשונה במצלמות המכון, יזכה לשם "חילזון גבשושי" (Careproctus colliculi). הוא אחד משלושה מינים חדשים המתווספים כעת לרשימת בעלי החיים המתועדים במדעי הים.

החוקרים, בראשות ד"ר מקנזי גרינגר מהאוניברסיטה של מדינת ניו יורק בג'נסיו, בדקו מקרוב את הדג המיוחד יחד עם שני דגי חילזון נוספים שהובאו מהאזור. הם ביצעו מדידות, בדיקות מיקרוסקופיות, סריקות ב-CT ומיפוי גנטי מלא - כולל השוואה ליתר מיני דג החילזון מרחבי העולם. כל שלושת הדגים התגלו כמינים שטרם היו מוכרים למדע, והם זכו לתיאור מלא במאמר שפורסם כעת בכתב העת המדעי היוקרתי Ichthyology and Herpetology.

משפחת החילזוניים (Liparidae) כוללת מעל 400 מינים חיים, וייחודה בהתאמה לתנאים קיצוניים: מינוס טמפרטורות קיצוניות, לחץ מים חזק במיוחד, וחושך כמעט מוחלט. התגליות האחרונות ממחישות עד כמה עולם המצולות עדיין לא מופה - אפילו ליד חופים מתועשים ומחקריים כקליפורניה. ד"ר גרינגר וחוקרים נוספים הדגישו את החשיבות שבחשיפת מינים חדשים לאור סכנות ההתחממות הגלובלית ופיתוח תעשייתי שמגיע בימים אלו גם למעמקי האוקיינוס.

לדברי ד"ר סטיבן הדוק, המדען הראשי של MBARI, "היכולת שלנו לאתר ולחקור יצורים ייחודיים אלה נובעת מהשדרוג בטכנולוגיה התת-ימית. כל מין חדש מוסיף נדבך חשוב להבנת המערכת האקולוגית ולשמירה עליה".

התובנות מהמחקר מציפות את הדחיפות שבחקר יסודי של המצולות - לא רק למען הסקרנות, אלא גם כדי לשמר את עולמנו בפני שינויים קיצוניים שלא תמיד ניתן לחזותם מראש.