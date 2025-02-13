הן נראות כמו גוש ג'לי תמים שנסחף בגלים, אבל מאחורי הגוף השקוף של המדוזה מסתתרת אחת ממכונות ההישרדות היעילות והמסתוריות ביותר בטבע | בלי מוח, בלי לב ובלי דם, היא יודעת לצוד, לנוע, להתרבות, לעקוץ - ולעיתים גם להרוג בתוך דקות | וגם, מיהו המדען שעקץ את עצמו בכוונה ולמה? | מסע מדעי אל היצור שמופיע בכל קיץ בחופי ישראל (כיכר מגזין)
כאילו חסרות לנו צרות במדינה הקטנטנה שלנו בלב הג'ונגל המזרח תיכוני, בישראל נערכים לאפשרות של פגיעת גלי צונאמי בערי החוף שלנו | לפני כחמישה ימים נערכה ישראל לתרחיש צונאמי, זאת בעקבות יותר מ-2,000 רעידות אדמה שהתרחשו בסמיכות לקבוצת האיים סנטוריני ביוון - תרחיש שבחסדי שמים התבדה לבסוף | מה הסיכויים לצונאמי בישראל, איך ניתן להתכונן אליו וכיצד עלינו לפעול בזמן התרעת צונאמי? (חדשות)