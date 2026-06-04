צ'ארלס פונזי, מי שההונאה המפורסמת נקראת על שמו, בצילום משטרתי מ-1910 ( צילום: נחלת הכלל )

באביב של שנת 1925, בסוויטה מפוארת במלון יוקרתי בפריז, ישב אדם בעל חזות אריסטוקרטית מתוחכמת מול קבוצה של סוחרי מתכת מבוססים. שמו היה ויקטור לוסטיג, יליד בוהמיה ששלט בשפות רבות והחזיק בניסיון עשיר של מעשי מרמה משני עברי האוקיינוס. לוסטיג הציג את עצמו כסגן המנהל הכללי של משרד הדואר והטלגרף הצרפתי. הוא החזיק בידיו מסמכים רשמיים, נושאים חותמות ממשלתיות מורכבות, שהוכנו בקפידה על ידי זייפן מקצועי.

באותה פגישה חשאית, נשא לוסטיג נאום משכנע על קשייה הכלכליים של ממשלת צרפת ועל עלויות התחזוקה האסטרונומיות של מגדל אייפל. הוא הסביר לנוכחים כי הממשלה החליטה בחשאי לפרק את המגדל ולמכור אותו כפסולת ברזל, אך העסקה נשמרת בסודיות מוחלטת כדי למנוע סערה ציבורית והתנגדות פוליטית. הנוכחים, שנבחרו לדבריו בשל תדמיתם כ"אנשי עסקים ישרים", נשבו בקסמו של הפקיד המתוחכם. לוסטיג זיהה במהירות את "הקורבן המושלם" שלו: אנדרה פואסון, איש עסקים חסר ביטחון שחיפש נואשות דרך לפרוץ אל תוך הדרגים הגבוהים של קהילת העסקים הפריזאית. במפגש המשך אישי, לוסטיג רמז לפואסון כי משכורתו כפקיד מדינה אינה מספיקה למימון אורח החיים הראוותני שלו. פואסון, שהיה להוט לזכות בעסקת המאה, הבין את הרמז ומיהר לשלם ללוסטיג שוחד שמן לצד דמי הרכישה של המגדל, בסכום כולל של כ-70 אלף פרנק. ברגע שהכסף נמסר, לוסטיג נעלם לאוסטריה ואיתו נעלם גם הכסף. >> למגזין המלא - לחצו כאן

מגדל אייפל ( צילום: Shutterstock )

לוסטיג נולד ב-4 בינואר 1890 בעיירה הוסטניה שבבוהמיה (אז באימפריה האוסטרו-הונגרית, כיום בצ'כיה). אביו, ראש העיר המקומי, שלח אותו ללמוד בגרמניה, שם רכש השכלה רחבה בשפות. בגיל 19 ניתק את קשריו עם משפחתו ועבר לפריז, שם החל את דרכו ככייס קטן ובהמשך כשחקן קלפים ונוכל העוסק בהונאות שונות ומשונות. הוא חבר למהמר אמריקאי בשם ניקי ארנשטיין והחל לפעול באוניות נוסעים טראנס-אטלנטיות במטרה לעשוק נוסעים עשירים במשחקי מזל. גם בארצות הברית ביצע הונאות השקעה רבות, כולל הקמת סוכנות הימורים פיקטיבית שבה נעזר בשותף מחברת "ווסטרן יוניון" כדי לעכב מברקי תוצאות מרוצים ולהציג הימורים מנצחים בטוחים.

אחת מהונאות הדגל האחרות של לוסטיג הייתה "הקופסה הרומנית" (Rumanian Box) – מכשיר עץ קטן שלטענתו מסוגל לשכפל שטרות כסף. לוסטיג הדגים את המכשיר על ידי הכנסת שטר אמיתי של 100 דולר לצד נייר חלק, והמתין שעות ארוכות עד שהמכונה "ייצרה" שטר נוסף. בפועל, המכשיר הוטען מראש בשני שטרות אמיתיים שהמספר הסידורי של אחד מהם שונה בקפידה כדי שייראה זהה לשני. הוא אף מכר את המכשיר לשריף בטקסס תמורת אלפי דולרים, כאשר השריף גילה את התרמית ורדף אחריו לשיקגו, לוסטיג הצליח לשכנע אותו כי הוא אינו מתפעל את המכונה נכון ופיצה אותו בחבילת מזומנים שהתבררה מאוחר יותר ככסף מזויף - בקיצור, נוכל מהאגדות.

ויקטור לוסטיג, 1935 ( צילום: נחלת הכלל )

הונאת מגדל אייפל איתה פתחנו הייתה כה מוצלחת, עד שלוסטיג ניסה לבצע אותה בשנית. לאחר שגילה כי פואסון המושפל נמנע מלפנות למשטרה כדי לא להרוס את תדמיתו הציבורית, חזר לוסטיג לפריז בשלהי 1925 וניסה למכור את המגדל לקבוצת סוחרים נוספת. אלא שהפעם אחד הסוחרים פנה למשטרה, ולוסטיג נאלץ להימלט חזרה לארצות הברית. כפי שכבר הבנתם, את לוסטינג לא ניתן היה לעצור ובשנת 1930 הקים רשת זיוף דולרים רחבת היקף יחד עם רוקח בשם ויליאם ואטס והכימאי טום שו. הרשת הציפה את השוק באלפי דולרים מזויפים מדי חודש. סופו הגיע כאשר זוגתו, בילי מיי, גילתה כי גם עליה הוא ביצע את אחד מתרגליו ודיווחה עליו באופן אנונימי לרשויות הפדרליות.

לוסטיג נעצר בניו יורק ב-10 במאי 1935. בכיסו נמצא מפתח לתא בתחנת הרכבת התחתית של טיימס סקוור, שבו הוחבאו 51 אלף דולר מזויפים וגלופות ההדפסה שלהם. יום לפני משפטו, הצליח לוסטיג לבצע בריחה נועזת מבית המעצר הפדרלי בניו יורק (הקרוי "הקבר") על ידי התחזות לחולה וטיפוס על חבל מאולתר, אך נתפס כעבור 27 ימים בפיטסבורג. הוא נשפט ל-20 שנות מאסר ומת בבית הכלא בספרינגפילד, מיזורי, ב-11 במרץ 1947.

גם אחרי מותו, לוסטיג לא חדל להפתיע. בתעודת הפטירה שלו לא הופיע שמו המקורי, אלא דווקא שם העט שבו השתמש - "רוברט ו. מילר". כך נוצר מצב מוזר: אין בנמצא אישור רשמי למותו הנושא את שמו האמיתי. אולי זו רק אנקדוטה ביורוקרטית, ואולי עוד קריצה אחרונה של נוכל מבריק. יש מי שאוהבים להשתעשע במחשבה שלוסטיג כלל לא מת, אלא ממשיך להסתובב אי שם בעולם, מחליף זהויות, מנסה שוב ושוב את מזלו בעסקאות פירמידה, תרמיות מתוחכמות והונאות משונות מכל סוג.

תעודת הפטירה של לוסטיג, תחת השם "רוברט ו. מילר" - תחת 'עיסוק' נכתב 'איש מכירות וזייף' ( צילום: נחלת הכלל )

יצירת מדינה יש מאין: הרפובליקה המדומה של גרגור מקגרגור

אך אם לדעתכם מכירת מגדל אייפל הצריכה תעוזה, הרי שההרפתקן והחייל הסקוטי גרגור מקגרגור לקח את רעיון האשליה צעד אחד קדימה ומכר לעולם מדינה שלמה שלא הייתה קיימת מעולם- את סיפורו הבאנו באתר כיכר בעבר בהרחבה, אך אי אפשר שלא לשוב ולהזכיר אותו בשורה אחת עם גדולי הנוכלים בהיסטוריה.

מקגרגור נולד ב-24 בדצמבר 1786 בסקוטלנד, הוא שירת בצבא הבריטי ובהמשך הצטרף למלחמות העצמאות של ונצואלה וגרנדה החדשה לצד מי שהיה לנשיא קולומביה הגדולה לשעבר - סימון בוליבר. אף שהחזיק בדרגות ובניסיון קרבי אמיתי, נטייתו להאדרת שמו ולהגזמת הישגיו הובילה אותו לפתח את אחת התרמיות הנועזות בהיסטוריה.

בשנת 1821 חזר מקגרגור ללונדון והכריז כי ג'ורג' פרדריק אוגוסטוס, מלך "חוף המוסקיטו" במפרץ הונדורס, מינה אותו לנסיך המורשת ("קאזיק") של טריטוריה מפותחת ועשירה בשם "רפובליקת פויאיס". באותה תקופה, מעמד הביניים הבריטי, שצבר חסכונות לאחר המלחמות הנפוליאוניות, חיפש בלהיטות אפיקי השקעה והזדמנויות הגירה במדינות דרום ומרכז אמריקה. מקגרגור זיהה את ההזדמנות ופתח בלונדון את "משרד פויאיס" הרשמי, שם מכר שטחי אדמה, תארי אצולה, דרגות צבאיות ואגרות חוב ממשלתיות.

מקגרגור כחייל בצבא הבריטי. ציור של ג'ורג ווטסון מ-1804 ( צילום: נחלת הכלל )

כדי לבסס את האשליה, פרסם מקגרגור בשנת 1822 מדריך מפורט בשם Sketch of the Mosquito Shore, including the Territory of Poyais, תחת שם העט "קפטן תומאס סטרנג'ווייז". הספר הכיל מפות גאוגרפיות מפורטות, תיאורים מרהיבים של עיר הבירה המפותחת "סנט ג'וזף", הסברים על האדמה הפורייה ונהרות הזהב, ואפילו את נוסח החוקה המתוחכמת של המדינה.

כדי להשלים את התמונה, הוא דאג להזמין יצירות אמנות המציגות את נופי המדינה והפיק אירועים בהם נוגן ההמנון הלאומי של פויאיס. השילוב של מסמכים רשמיים בעלי חותמות שעווה מורכבות, הבטחות למענקי קרקע של עד 100 אקר למשפחה ומסמכי התאזרחות רשמיים, גרמו למשקיעים להאמין כי מדובר ביוזמה יציבה ובטוחה הנתמכת על ידי הממשל הבריטי. מקגרגור הצליח לגייס בין 150 אלף ל-200 אלף ליש"ט - סכום אדיר באותם הימים - הכל ממכירת איגרות חוב וקרקעות.

דולר של 'בנק פואה' אותו הדפיס והעניק מקגרגור לאזרחים בריטים בתמורה למיטב כספם ( צילום: National Museum of American History )

הטרגדיה הגדולה החלה בספטמבר 1822, כאשר הספינה הראשונה, Honduras Packet, הפליגה מסקוטלנד ועליה כ-70 מהגרים נלהבים שהחזיקו בשטרות הכסף המקומיים של פויאיס. חודשים ספורים לאחר מכן הפליגה ספינה נוספת, Kennersley Castle, עם כ-200 מהגרים נוספים. כשהגיעו לחופי מרכז אמריקה, גילו הנוסעים המזועזעים כי במקום נמל משגשג ועיר בירה מפותחת, ישנו רק ג'ונגל עבות, פראי ושומם לחלוטין. המהגרים, שלא היו ערוכים לתנאים הקשים, סבלו מרעב וממחלות טרופיות. מתוך כ-250 המהגרים שהגיעו למקום, למעלה מ-150 מתו בתוך זמן קצר. פחות מ-50 ניצולים חזרו לבריטניה בשלהי 1823, והדיווחים בעיתונות חשפו את גודל האסון והמרמה.

באופן מדהים, חלק מהניצולים סירבו להאמין כי מקגרגור רימה אותם, והגנו עליו בטענה כי פקידיו שלו הם שהכשילו את המיזם או מעלו בתפקידם. בשנת 1826 הועמד מקגרגור למשפט בצרפת לאחר שניסה להפעיל שם גרסה דומה של ההונאה, אך הצליח לחמוק מהרשעה וזוכה מכל אשמה. הוא המשיך לנסות להריץ הונאות פויאיס קטנות יותר בלונדון במשך העשור הבא. בשנת 1838 עבר לוונצואלה, שם התקבל כגיבור מלחמה, זכה לאזרחות מקומית ולפנסיה צבאית מכובדת מהממשלה, ומת בקראקאס ב-4 בדצמבר 1845.

איור המציג את גרגור מקגרגור כגנרל ( צילום: נחלת הכלל )

שרשרת השקרים הפיננסית: מפונזי ועד מנגנון המיליארדים של מיידוף

בשונה מסוג ההונאות שתוארו עד כה, הונאות פיננסיות מודרניות מבוססות ברובן על המנגנון הפשוט והאכזרי של גלגול כספים, אשר מזוהה יותר מכל עם שמו של צ'ארלס פונזי. פונזי, שנולד בשם הלא קצר קארלו פייטרו ג'ובאני גוגליילמו טבאלדו פונזי באיטליה בשנת 1882, היגר לארצות הברית ב-1903 לאחר שבזבז את כל הון משפחתו באוניברסיטת רומא על סגנון חיים ראוותני. במהלך עבודתו בבנק בקנדה, נחשף פונזי לראשונה לשיטת "לשדוד את פיטר כדי לשלם לפול" או בגרסה העברית שלה אם תרצו "לשדוד את אפרים כדי לשלם למנשה". אך הוא נתפס והורשע בזיוף מסמכים בקנדה וריצה שלוש שנות מאסר בין השנים 1908 ל-1911.

צ'ארלס פונזי בימיו הטובים ( צילום: נחלת הכלל )

ארביטראז' הדואר של צ'ארלס פונזי

בשנת 1919, כמה שנים לאחר שחרורו, פתח פונזי משרד קטן בבוסטון במטרה למכור רעיונות עסקיים לאירופה. הוא קיבל מכתב מחברה בספרד שהכיל קופון תגובה בינלאומי (IRC) – שובר המאפשר לשולח לשלם מראש על דמי הדואר החוזר של הנמען.

פונזי זיהה פרצה קריטית במערכת: בשל האינפלציה הקשה באירופה לאחר מלחמת העולם הראשונה, עלות רכישת הקופונים במדינות כמו איטליה הייתה נמוכה מאוד במונחים של דולר אמריקאי, אך ניתן היה לפדות אותם בארצות הברית בערך קבוע וגבוה בהרבה של בולי דואר. פונזי טען כי הרווח הנקי על עסקאות ארביטראז' (ניצול פערי שערים) אלו עומד על למעלה מ-400%.

צ'ארלס פונזי בימיו הטובים ( צילום: נחלת הכלל )

הוא ניסה לקבל הלוואות מבנקים שונים, כולל בנק "הנובר טראסט" שבראשו עמד הנרי צ'מילינסקי, אך מנהלי הבנקים סירבו לבקשותיו. בשל כך, הקים פונזי חברת מניות משלו והחל לגייס כספים ישירות מהציבור בבוסטון, תוך הבטחה להכפיל את כספם בתוך 90 יום, או להעניק תשואה של 50% בתוך 45 יום. הבטחות אלו קסמו לציבור בתקופה שבה הבנקים הציעו ריבית שנתית צנועה של 5% בלבד.

בפועל, המנגנון הפיננסי של רכישת מיליוני קופונים ופדיונם לא היה ישים פיזית. פונזי השתמש בכספי המשקיעים החדשים כדי לשלם את ה"רווחים" של המשקיעים הוותיקים, וכך יצר אשליה של עסק משגשג. בשבעה חודשים בלבד גייס פונזי למעלה מ-8 מיליון דולר מכ-30 אלף משקיעים. המערכת קרסה לבסוף, ופונזי נשפט ל-14 שנות מאסר, גורש מארצות הברית בשנת 1934, ומת חסר כל בריו דה ז'ניירו ב-18 בינואר 1949.

עוד לפני משפטו, שמו של פונזי החל להיכלל בשפה כרמאי. מודעה זו מיום 25 בספטמבר 1920 עבור בנק החיסכון של וושינגטון מיוצ'ואל בסיאטל, מכריזה, "אל תהיו פונזים"". ( צילום: נחלת הכלל )

הקיסרות החשאית של ברני מיידוף

השכלול האולטימטיבי וההרסני ביותר של מנגנון זה בוצע על ידי ברנרד (ברני) מיידוף, אשר ניהל את הונאת הפונזי הגדולה ביותר בהיסטוריה, ששוויה נאמד בכ-65 מיליארד דולר. מיידוף, שנולד בברוקלין בשנת 1938 להורים מהגרים יהודים מפולין ומרומניה, החל את דרכו המקצועית עם חסכונות צנועים של 5,000 דולר שהרוויח כמידען וכמתקין ממטרות, לצד הלוואה של 50,000 דולר מחמיו, רואה החשבון שאול הלפרן. בשנת 1960 הקים את חברת ההשקעות שלו, Bernard L. Madoff Investment Securities LLC.

במהלך השנים, מיידוף בנה לעצמו מוניטין חסר תקדים בוול סטריט. חברת המסחר שלו הייתה לגיטימית ופעילה לחלוטין, ואף שימשה כאחד מעושי השוק הגדולים ביותר בנאסד"ק. מיידוף עצמו שימש כיושב ראש הדירקטוריון של הבורסה והיה פעיל מאוד בארגונים הרגולטוריים המובילים של תעשיית ניירות הערך. הוא אף נחשב לחלוץ בפרקטיקה של 'תשלום עבור זרימת פקודות', שבה שילם לברוקרים כדי לבצע את עסקאותיהם דרך משרדו.

מיידוף לאחר מעצרו ( צילום: צילומסך )

במקביל לפעילות הברוקראז' הלגיטימית, הפעיל מיידוף את זרוע ניהול הנכסים החשאית שלו כהונאת פונזי ענקית. בעוד שפונזי הבטיח תשואות אסטרונומיות שמשכו תשומת לב מהירה, מיידוף פעל בחוכמה רבה יותר: הוא הבטיח תשואות יציבות, עקביות וצנועות יחסית של כ-10% בשנה, ללא קשר לתנודות בשוק ההון. הוא הציג ללקוחותיו אסטרטגיית גידור מורכבת המכונה "קולר" או "המרת מרווח מפוצל" (split-strike conversion). אסטרטגיה זו התבססה כביכול על רכישת 30 עד 35 מניות 'בלו-צ'יפ', מניות של חברות ענק, גדולות, יציבות ורווחיות מתוך מדד S&P 100, ומכירה וקנייה במקביל של אופציות רכש ואופציות מכר (puts) כדי להגביל את ההפסדים ולמקסם את הרווחים.

בפועל, מחקירות של רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) ומשרד התובע הכללי עלה כי מיידוף לא ביצע אף עסקה בשוק ההון עבור לקוחותיו מאז ראשית שנות ה-90. כל הדוחות הכספיים ואישורי העסקאות שקיבלו לקוחותיו היו מזויפים לחלוטין ויוצרו באופן ידני במשרדו. מיידוף השתמש במנגנון מורכב של "קרנות הזנה" כדי לגייס כספים מרחבי העולם מבלי לעורר חשד. דוגמה בולטת היא קרן "פיירפילד גריניץ'", ששימשה כצינור מרכזי להזרמת מיליארדי דולרים של משקיעים בינלאומיים למיידוף. במקביל, מיידוף הפעיל הונאה קהילתית (affinity fraud) מתוחכמת שבה התמקד בקהילות סגורות, בעיקר בקרב הציבור היהודי האמיד ומועדוני גולף יוקרתיים בלונג איילנד ובפאלם ביץ'. המשקיעים נתנו בו אמון עיוור בשל מוצאו המשותף ומעמדו הפילנתרופי המוביל במוסדות כמו ישיבה יוניברסיטי.

בנין ישיבה יוניברסיטי בניו יורק ( צילום: Beyond My Ken )

גורם קריטי נוסף שאיפשר להונאה להימשך עשורים היה התמקדותו של מיידוף בגיוס כספים ממוסדות צדקה ומקרנות פילנתרופיות. על פי החוק הפדרלי בארצות הברית, קרנות פילנתרופיות פרטיות מחויבות לחלק מדי שנה לפחות 5% מנכסיהן לצורכי צדקה. מיידוף הבין כי עבור כל מיליארד דולר שמושקעים אצלו על ידי מוסד צדקה, הוא יידרש להנפיק משיכות של כ-50 מיליון דולר בלבד בשנה. ההבנה הזו שהוא יצטרך להראות פעילות של 5% משיכות בלבד מבלי הפתעות נוספות מהפקדות אלו אפשרה לקרן שלו להמשיך להתקיים לאורך עשרות שנים על בסיס כספי משקיעים חדשים בלבד כשהוא אכן מראה רק פעילות קלה בחשבונותיו.

הונאת הענק החלה להיסדק כאשר אנליסטים עצמאיים ניסו לשחזר את ביצועי הקרן של מיידוף באמצעות נתונים היסטוריים וגילו כי מדובר במשימה בלתי אפשרית מבחינה מתמטית. הבולט שבהם היה האנליסט הפיננסי וחושף ההונאות הארי מרקופולוס, ששלח שוב ושוב אזהרות מפורטות ל-SEC החל משנת 2000. מרקופולוס הצביע על כך שלאורך תקופה של למעלה מ-14 שנים, דיווח מיידוף על שבעה חודשי הפסד בלבד – נתון שאינו קיים במציאות הפיננסית בשל התנודתיות הטבעית של השווקים. למרות האזהרות, פקידי ה-SEC נמנעו מלחקור לעומק את פעילותו של מיידוף ואף אפשרו לו להנחות את אנשי צוותו כיצד להשיב לשאלותיהם.

הארי מרקופולוס ( צילום: צילומסך )

קריסתו הסופית של מיידוף התרחשה בעיצומו של המשבר הפיננסי העולמי של שנת 2008. לקוחות שנזקקו למזומנים ביקשו למשוך סכום כולל של כ-7 מיליארד דולר מהקרן. מיידוף, שלא החזיק בנכסים נזילים, ניסה לגייס כספים מחברים קרובים וממשקיעים חדשים, אך ללא הועיל. ב-10 בדצמבר 2008 התוודה מיידוף בפני בניו, מארק ואנדרו, כי זרוע ההשקעות של החברה אינה אלא "שקר אחד גדול". הבנים דיווחו מיד לרשויות הפדרליות, ולמחרת, ב-11 בדצמבר 2008, נעצר מיידוף בדירתו במנהטן.

הקרנות שנפגעו מפעילותו היו רבות ובניהן אף כאלה שפעלו בישראל. כך למשל נפגעו חברות כמו חברת הביטוח הראל (55 מליון שקל) חברת הפניקס (עשרות מליוני שקלים) כלל ביטוח (12 מליון שקל) ואף עמותות מוכרות כדוגמת יד שרה (1.5 מליון דולר). בארה"ב נפגעו קשה קרנות רבות כמו הקרן של חתן פרס נובל וניצול השואה אלי ויזל שאיבדה כמעט את כל נכסיה (15.2 מליון דולר) ארגון נשות הדסה (90 מליון דולר) ואף ישיבה יוניברסיטי (110 מליון דולר).

ב-12 במרץ 2009 הורשע מיידוף ב-11 סעיפי אישום פדרליים, בהם הלבנת הון, שבועת שקר וזיוף דוחות. הוא נידון ל-150 שנות מאסר בפועל ומת בכלא הפדרלי בבאטנר, צפון קרוליינה, ב-14 באפריל 2021 בגיל 82.

מיידוף בראיון שנערך איתו מהכלא ( צילום: צילומסך )

הפסיכולוגיה של ההונאה: ניצול "באגים" במחשבה האנושית

ההצלחה המדהימה של הונאות אלו לאורך ההיסטוריה מעלה את השאלה המתבקשת: כיצד אנשים משכילים, מנוסים ובעלי השפעה נופלים שוב ושוב בפח של נוכלים כריזמטיים? המפתח לתשובה אינו נעוץ בחוסר אינטליגנציה של הקורבנות, אלא ביכולתם של הנוכלים להשתמש בנטיות קוגניטיביות טבעיות של המוח האנושי כמניפולציות רגשיות מתוחכמות.

בני אדם פועלים באמצעות הטיות קוגניטיביות – קיצורי דרך מחשבתיים שנועדו לחסוך באנרגיה ולקבל החלטות מהירות. אצל נוכלים מנוסים, קיצורי דרך אלו מתפקדים כפרצות אבטחה מובנות במערכת הפעלה פגיעה. ההטיה הבולטת ביותר היא הטיית הסמכות (Authority Bias), הגורמת לנו לתת אמון מופרז באנשים המציגים סממנים חיצוניים של כוח, ידע או תפקיד רשמי. דוגמה היסטורית לכך ניתן לראות אצל מרי קרלטון (ילידת 1635), שהציגה את עצמה כנסיכה גרמנייה כדי לשדוד גברים עשירים, תוך שימוש במחוות מעודנות ומסמכים מזויפים ששכנעו את האליטה הלונדונית באמיתות דבריה. בדומה לכך, ג'וזפה באלסמו - מי שרבים, כולל הסופר הנודע תומס קרלייל, רואים בו נוכל ממדרגה ראשונה - אימץ את התואר המומצא "הרוזן אלסנדרו די קליאוסטרו", הציג את עצמו כאלכימאי ומכשף בעל כוחות מאגיים, ומכר שיקויים וטקסים מיסטיים לכל בתי האצולה באירופה.

ג'וזפה באלסמו, ציור המוערך ל-18 ( צילום: נחלת הכלל )

לצד זאת, הונאות רבות מתבססות על הטיית הזיקה (Affinity Bias) ועל מנגנון ההוכחה החברתית (Social Proof). בני אדם נוטים מטבעם לתת אמון במי שנתפס כחלק מקבוצת השווים שלהם – בין אם מדובר ברקע דתי, אתני או מעמדי. ברני מיידוף ניצל נטייה זו עד תום בקרב הקהילה היהודית בארצות הברית. המשקיעים חשו מוגנים משום שראו כי חבריהם למועדון הגולף או ראשי ארגוני הצדקה שלהם משקיעים אצלו את כספם. תחושה זו יצרה אשליה של "מועדון סגור ואקסקלוסיבי", ומשקיעים רבים חשו פחד עמוק מפני הדרה או אובדן ההזדמנות להשתייך לאותו מעגל פנימי נחשק.

מנגנון פסיכולוגי נוסף שנוכלים מנצלים באכזריות הוא שנאת הפסד (Loss Aversion) והטיית האישור (Confirmation Bias). קורבנות רבים נוטים לחפש מידע שמאשש את תקוותיהם ורצונותיהם, ולהתעלם במודע מסימני אזהרה בולטים. כאשר התעוררו חשדות ראשוניים לגבי מדינת פויאיס של מקגרגור, משקיעים רבים שרכשו אגרות חוב סירבו לקבל את האמת המרה והגנו על הנוכל, מתוך קושי פסיכולוגי להודות בפני עצמם ובפני סביבתם כי נפלו קורבן לתרמית שהובילה לאובדן הונם. תופעה זו מלווה לעיתים קרובות בנזק פסיכולוגי קשה לקורבנות, הסובלים מאובדן הערכה עצמית ואשמה עצמית על שהיו כה "טיפשים" לפול במלכודת.

בעידן של ימינו, הונאות נעשו קלות יותר ובעלות תפוצה רחבה מאי פעם ( צילום: מערך הסייבר הלאומי )

אשליות בעידן הדיגיטלי: פני העתיד

המבט ההיסטורי על הונאות הענק הללו מגלה כי בעוד שהכלים הטכנולוגיים והמכשירים הפיננסיים משתנים ללא היכר, המניעים והחולשות האנושיות נותרים קבועים לחלוטין. פונזי השתמש בקופוני דואר מנייר, מיידוף השתמש בדוחות מחשב מודפסים ובקרנות גידור מורכבות, ואילו הנוכלים של המאה ה-21 משתמשים במטבעות קריפטוגרפיים, פלטפורמות דיגיטליות ומערכות בינה מלאכותית מתוחכמות כדי לייצר הונאות מורכבות.

כיום ניתן ליצור סרטוני "דיפ-פייק" אמינים לחלוטין המציגים את פניהם וקולם של מנהלי השקעות מובילים או לשכפל באופן דיגיטלי קולות של בני משפחה הזקוקים לעזרה פיננסית דחופה, מה שיכול להביא להונאות מתקדמות ולפגיעה רחבה וגדולה מאי פעם. הטכנולוגיות המודרניות מאפשרות לנוכלים להגדיל את נפח הפעילות שלהם בעלויות אפסיות, ולפנות בו-זמנית למיליוני קורבנות פוטנציאליים ברחבי העולם.

עם זאת, דרכי ההגנה היעילות ביותר לא השתנו לאורך השנים. הדרך הבטוחה ביותר להתגונן מפני הונאות פיננסיות ומעשי נוכלות מתוחכמים נותרה מבוססת על חשיבה ביקורתית, האטה מודעת של תהליך קבלת ההחלטות, הימנעות מפעולה תחת לחץ זמן או תחושת דחיפות מלאכותית, וביצוע אימות עצמאי ובלתי תלוי של העובדות. ההבנה כי אף אדם אינו חסין מפני מניפולציות רגשיות והטיות קוגניטיביות היא הצעד הראשון והחשוב ביותר בדרך לשמירה על חוסן פיננסי ואישי בעולם המלא באשליות.