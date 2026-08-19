סין בנתה את תחנת הרכבת הגדולה בעולם: והיא פשוט בלתי נתפסת ( צילום: רשתות חברתיות )

מי שמביט בתמונות של התחנה החדשה בצ'ונגצ'ינג שבדרום־מערב סין עלול לחשוב שמדובר בשדה תעופה ענק. אלא שמדובר באחד ממיזמי הרכבת השאפתניים ביותר שנבנו בשנים האחרונות: תחנת הרכבת צ'ונגצ'ינג מזרח, ששטחה הכולל מגיע לכ־1.22 מיליון מטרים רבועים.

לפי הרשויות המקומיות, מדובר בשטח המקביל לכ־170 מגרשי כדורגל, ובתחנת הרכבת הגדולה בעולם לפי שטח. התחנה משתרעת על פני שמונה קומות וכוללת 15 רציפים ו־29 מסילות. בשעות השיא היא תוכננה להתמודד עם כ־16 אלף נוסעים בשעה.

סין בנתה את תחנת הרכבת הגדולה בעולם: והיא פשוט בלתי נתפסת - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:15 סין בנתה את תחנת הרכבת הגדולה בעולם: והיא פשוט בלתי נתפסת | צילום: צילום: רשתות חברתיות

צ'ונגצ'ינג היא אחת הערים ההרריות ביותר בסין, והטופוגרפיה המורכבת שלה הפכה את הקמת התחנה לאתגר הנדסי עצום. במקום להסתפק בשטח מישורי, המהנדסים נדרשו לשנות את פני השטח ולבנות את המתחם באזור הררי. לפי דיווחים, עבודות הבנייה נמשכו כ־38 חודשים בלבד. יהודי צרפתי הגיע לטיול באלפים - מה שהמוכרת אמרה לו הותיר אותו בהלם | המשטרה חוקרת כיכר השבת | 12:01 הפרויקט כולו מוערך בכ־7.8 מיליארד דולר, והוא נועד להפוך את התחנה למרכז תחבורה מרכזי המחבר בין רכבות מהירות, רכבות רגילות, רכבת עירונית, אוטובוסים ושירותים עירוניים נוספים. היקף התחנה ממחיש עד כמה מדובר בפרויקט חריג. מקורות שונים משווים את שטחה לתחנת גרנד סנטרל בניו יורק ומעריכים כי המתחם הסיני גדול ממנה בערך פי חמישה עד שישה.

סין בנתה את תחנת הרכבת הגדולה בעולם: והיא פשוט בלתי נתפסת - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:13 סין בנתה את תחנת הרכבת הגדולה בעולם: והיא פשוט בלתי נתפסת | צילום: צילום: רשתות חברתיות

התחנה תוכננה כחלק ממודל של "תחנה ועיר" שבו התחבורה משתלבת ישירות במרקם העירוני. לפי הרשויות, המתחם משלב רכבת מהירה, רכבות, קווי רכבת עירוניים, תחבורה ציבורית ופונקציות מסחריות, במטרה לאפשר לנוסעים לעבור בין אמצעי התחבורה השונים כמעט בלי לצאת מהמתחם.

סין בנתה את תחנת הרכבת הגדולה בעולם: והיא פשוט בלתי נתפסת - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:15 סין בנתה את תחנת הרכבת הגדולה בעולם: והיא פשוט בלתי נתפסת | צילום: צילום: רשתות חברתיות

לתחנה עצמה עיצוב יוצא דופן, המבוסס על הנוף של צ'ונגצ'ינג. המבנה כולל עמודים דמויי עצים וחלונות גג המזכירים טיפות מים, כחלק מהניסיון לשלב את המאפיינים של "עיר ההרים" בתוך המבנה העצום.

והמספרים צפויים לגדול עוד יותר: לפי התכנון, התחנה אמורה להפוך לאחד הצמתים המרכזיים ברשת הרכבות המהירות של דרום־מערב סין, ולחבר את צ'ונגצ'ינג לערים ואזורים מרכזיים ברחבי המדינה.