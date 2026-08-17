המבחן האמיתי התחיל: 2,000 רובוטים בסין מוכנים להשתלט על העולם ( צילום: מסך )

בייג'ינג נכנסת בימים אלה לאחד מאירועי הטכנולוגיה המסקרנים בעולם: משחקי הרובוטים ההומנואידיים העולמיים. חלק מהתחרויות כבר יצאו לדרך, ובמקביל מאות קבוצות משלימות את ההכנות לקראת פתיחת המשחקים המרכזיים ב־22 באוגוסט.

השנה מדובר באירוע ענק: 666 קבוצות, 2,056 רובוטים ו-16 מדינות ואזורים, שיתחרו ב-51 תחרויות ו-1,301 מקצים. מדובר בזינוק של 138 אחוזים במספר הקבוצות לעומת המשחקים הראשונים שנערכו ב-2025.

המבחן האמיתי התחיל: 2,000 רובוטים בסין מוכנים להשתלט על העולם - צילום: רשתות חברתיות המבחן האמיתי התחיל: 2,000 רובוטים בסין מוכנים להשתלט על העולם | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:42

והפעם הרובוטים לא מגיעים רק כדי לרוץ. הסיפור שזעזע את אוסטרליה חוזר: רוצחת 'ארוחת המוות' שוב בבית המשפט ישראל גראדווהל | 11:03 הם יתחרו בכדורגל, הרמת משקולות, קרבות, ריקודים ותחרויות ספורט נוספות, אבל המבחן המעניין באמת מתרחש בתחרויות שמדמות את העולם האמיתי. רובוטים נדרשים לבצע משימות במפעלים, בתי מלון ובתים, למיין ספרים, להרכיב ציוד, לבצע עבודות משרדיות ואפילו להתמודד עם תרחישי חירום והצלה. באחד התרגילים הרובוטים נדרשו לבצע סדרת משימות משרדיות באופן עצמאי בתוך 20 דקות, ובתרגיל אחר הם התמודדו עם משימת כיבוי אש מדומה בתחנת כיבוי בבייג'ינג

המבחן האמיתי התחיל: 2,000 רובוטים בסין מוכנים להשתלט על העולם - צילום: רשתות חברתיות המבחן האמיתי התחיל: 2,000 רובוטים בסין מוכנים להשתלט על העולם | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:31

כדי להתמודד עם אלפי המכונות הוקם מתחם מיוחד המכונה "רובוט הום". הוא מסוגל לאכלס יותר מ־1,500 רובוטים ולספק טעינה ל־1,200 סוללות לפחות. לצד הזירות הוקמו גם מתקני אימון, טעינה ותחזוקה.

המשמעות ברורה: המשחקים כבר אינם רק תערוכה שבה מציגים רובוטים מרשימים. הם הופכים למבחן מעשי ליכולת של המכונות לבצע עבודה אמיתית.

השאלה הגדולה של בייג'ינג כבר אינה רק איזה רובוט ינצח במרוץ, אלא איזה רובוט יצליח להוכיח שהוא מסוגל לעשות את הצעד הבא ולעבוד לצד בני האדם בעולם האמיתי.