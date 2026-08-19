נהג חדש בן 19, תושב הפזורה הבדואית בדרום, נעצר לאחר שנלכד כשהוא טס במהירות מטורפת של 201 קמ"ש בכביש 60. המהירות החריגה, המהווה חריגה חמורה של יותר מ-110 קמ"ש מהמהירות המותרת במקום, העומדת על 90 קמ"ש בלבד, נמדדה באמצעות מכשיר הממל"ז (מד מהירות לייזר) במהלך פעילות ממוקדת ויזומה של שוטרי משטרת התנועה הארצית (ימת"א נגב) בשיתוף יחידת הג'יפים עיירות. כך מסרה הערב (רביעי) המשטרה.

עם הגילוי, כוחות המשטרה שנפרסו לאורך הציר באופן גלוי וסמוי סימנו לנהג לעצור מיידית בצד הדרך. בתגובה, פתח הצעיר בבריחה פראית ומסוכנת במטרה לחמוק מהשוטרים, תוך שמשתמש בתכסיס מסוכן במיוחד ומכבה את כל אורות הרכב כדי להיעלם בחשכה המוחלטת של הנגב ולסכן באופן ממשי את כל משתמשי הדרך.

שוטרי התנועה שנערכו מבעוד מועד למנוע את המשך ההשתוללות בכביש, פרסו דוקרנים לאורך נתיב נסיעתו והביאו לעצירתו הכפויה של הרכב.

בתיעוד דרמטי שממצלמות הגוף של השוטרים נראה רגע המעצר המתוח, כאשר שוטר ניגש במהירות אל החלון בשליפת אקדח ופנס ומורה לנהג בצעקות לכבות את המנוע, בעוד השוטרת מטיחה בו בחריפות את מסכת מעשיו החמורים, מבהירה לו כי נעצר בשל הנהיגה המופרזת והבריחה, וכובלת אותו באזיקים.

"ברור שאתה לחוץ... אתה נוסע ומכבה את האורות כשאתה רואה ניידת", היא נשמעת אומרת לו. "אתה ממשיך ונעצר פה בדוקרנים... תן לי ידיים, אתה עצור בחשד לנהיגה מופרזת! למה ככה מהר? משעמם לך בחיים?"

לאחר המעצר בשטח, הועבר הנהג הצעיר לחקירה באזהרה בתחנת משטרת באר שבע ובסיומה נכלא. בדיון בעניינו שנערך בבית המשפט בעיר, הורה השופט להאריך את מעצרו עד להחלטה אחרת. במשטרה מדגישים כי הפעילות הינה חלק ממבצע "מחויבים לחיים" – תוכנית לאומית משולבת של אגף התנועה והרלב"ד להגברת הנוכחות והאכיפה בכבישים, במטרה להילחם בבריונות הכביש ולמגר את הקטל בדרכים.