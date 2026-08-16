משטרת ישראל ומחוז ירושלים ממשיכים להגביר את המאבק הנחוש בתופעות הנהיגה הבריונית והמסוכנת בכבישים, לצד טיפול חסר פשרות במטרדי הרעש הפוגעים באיכות חייהם של התושבים. במהלך בסוף השבוע החולף, שוטרי תחנת עוז של מחוז ירושלים יצאו לפעילות אכיפה ממוקדת ומתוכננת היטב ברחבי גזרת התחנה. המבצע הלילי התמקד באיתור נהגים המסכנים את משתמשי הדרך, בדיקת תקינות כלי הרכב ואכיפת עבירות תנועה חמורות המשפיעות באופן ישיר על הבטיחות בדרכים.

במהלך הלילה, בדקו הכוחות 58 כלי רכב שונים, בהם 18 אופנועים וכלים דו-גלגליים. השוטרים רשמו עשרות דוחות אכיפה בגין עבירות תנועה שונות. בין היתר, שמו הכוחות דגש על שינויים בלתי חוקיים במבנה הרכב הגורמים לרעש חריג ופוגעים בשקט הסביבתי, ובמהלך הפעילות נרשמו 8 דוחות בגין מטרדי רעש ושינויים מבניים בכלי רכב ובדו-גלגלי.

אחד המקרים הבולטים במהלך המבצע היה עיכובו לחקירה של נהג אופנוע, לאחר שנבדק על ידי השוטרים ונמצא כי אינו מורשה כלל לנהוג על סוג הדו-גלגלי שבו השתמש. בעקבות כך, ולאחר שנערך לו שימוע כהלכה, הוחלט על השבתת האופנוע וגרירתו לתקופה של 60 ימים, והנהג זומן לדין.

במקרה חמור נוסף, נלכד נהג רכב במכשיר המדד המשטרתי כשהוא נוסע במהירות חריגה ומסוכנת של 123 קמ"ש בתוך תחומי הגזרה; רישיונו של הנהג נפסל במקום בהליך מנהלי למשך 30 ימים, והוא זומן לבית המשפט.

התיעודים שהפיצה המשטרה מהפעילות ממחישים את הזלזול בחוק של חלק מבעלי הרכב: בתיעוד מתקן הלייזר המשטרתי נראית בבירור המהירות של הנהג – 123 קמ"ש במקום מיושב, לצד צילום של הרכב הנאכף במרחק של 170 מטרים.

בתיעוד נוסף, שנלקח מתוך מכשיר הטלפון הנייד של רוכב אופנוע, נראה הרוכב כשהוא מתעד את עצמו במהלך הרכיבה ואף מבצע תנועות בידו מול המצלמה תוך סיכון ממשי של דרכו ושל שאר המשתמשים בדרך.