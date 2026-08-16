חתן פלסטיני בן 22 מהכפר ראבוד, נעצר בסוף השבוע על ידי שוטרי מחוז ש"י בדרכו לחופה והחרימו את רכב החתונה המקושט. הסיבה: החתן מעולם לא הוציא רישיון נהיגה, והלוחיות של הרכב היו מוסתרות במסגרת שיירת החתונה.

האירוע התרחש במהלך פעילות אכיפה רחבה שערכו שוטרי תחנת עציון במרחב יהודה במהלך סוף השבוע, כאשר התמקדו בעבירות תנועה חמורות ובעבירות בריונות בדרכים. צוות שוטרי הסיור הבחין בשיירת כלי רכב, וביניהם הרכב המקושט של החתן והכלה, כשלוחיות הרישוי מוסתרות באופן מלא.

"הרישיון לא איתי, יש לי צילום בטלפון"

כאשר עצרו השוטרים את הרכב לבדיקה, החתן הנרגש טען בתחילה כי רישיון הנהיגה שלו לא נמצא ברשותו, אך יש לו צילום של הרישיון בטלפון הנייד. אולם, השוטרים המנוסים הבחינו בשינוי במצבו הפיזי של החתן - הוא החל להזיע ונראה לחוץ באופן בולט.

תוך דקות ספורות, החתן שינה את גרסתו והודה בפני השוטרים באמת המרה: הוא מעולם לא הוציא רישיון נהיגה. החתן, תושב הכפר ראבוד בן 22, עוכב מיד אל תחנת המשטרה לחקירה בגין עבירות חמורות - נהיגת רכב שסימניו זויפו ונהיגת רכב ללא רישיון נהיגה.

בתום ההליך החקירתי, רכבו המקושט של החתן הוחרם על ידי המשטרה למשך 30 ימים מלאים, והחל נגדו הליך דין תעבורתי בהתאם לחוק. כך הפכה שמחת החתונה לאירוע משטרתי שהחתן לא ישכח במהרה והתקווה היא שחבריו ילמדו לקח מכך.

נתפס בפעם השנייה תוך שנה

מקרה זה מצטרף לאירוע חמור נוסף שארע באותו לילה. בפעילות של צוות שוטרי את"ן מרחב יהודה בכביש 35 סמוך לצומת הזכוכית, נעצר רכב לבדיקה שבמהלכה התברר כי נוהג בו פלסטיני תושב חברון בן 18 שגם הוא לא הוציא רישיון נהיגה מימיו.

בדיקה מעמיקה במערכת המשטרתית חשפה כי זו הפעם השנייה במהלך השנה האחרונה בה הנהג הצעיר נתפס בגין אותה עבירה בדיוק. הנהג החשוד נעצר על ידי שוטרי התנועה והועבר לחקירה בפני בוחני התנועה שבמחוז ש"י, שם החל נגדו הליך דין תעבורתי ובסיום חקירתו נכלא. רכבו הושבת בתום שימוע שערך קצין משטרה, למשך 30 ימים.

179 דוחות במהלך סוף השבוע

במהלך סוף השבוע, במסגרת הפעילות המוגברת של שוטרי מרחב יהודה, נרשמו 179 דוחות תנועה בגין עבירות חמורות. מתוכם: 14 דוחות בגין עקיפה שלא כחוק, 23 דוחות בגין ליקויים חמורים ברכב, 17 דוחות בגין שימוש בטלפון נייד תוך כדי נהיגה - עבירה המהווה היסח דעת מסוכן.

בנוסף, נפסלו רישיונותיהם של 14 נהגים עוברי חוק, זאת לצד השבתת 17 כלי רכב שנמצאו בליקויים חמורים או שנהגיהם ביצעו עבירות מסכנות חיים. המשטרה מדגישה כי תמשיך בפעילות אכיפה נחושה כנגד עבירות תנועה חמורות ובריונות בדרכים, במטרה להגביר את הבטיחות בכבישים ולהרחיק נהגים מסוכנים מהדרך.