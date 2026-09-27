 דלג לתוכן הראשי
החשוד - פלסטיני

פרץ לדירה במודיעין עילית בלילה וגנב תכשיטים וכסף - כך הוא נתפס עם השלל

חשוד פלסטיני נעצר בחשד להתפרצות לדירה במודיעין עילית • נתפסו בביתו תכשיטים וכסף מזומן שנגנבו | החשוד נכלא (משטרה)

מה שנתפס (צילום: דוברות המשטרה)

שוטרי מחוז ש"י עצרו הלילה (בין שבת לראשון) חשוד פלסטיני בן 50 בחשד להתפרצות לדירת מגורים בעיר מודיעין עילית וגניבת תכשיטים וכסף מזומן. במהלך חיפוש שביצעו השוטרים בביתו של החשוד נתפסו תכשיטים שעל פי החשד נגנבו מהדירה.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, הפעילות בוצעה בעקבות פעילות מודיעינית של תחנת מודיעין עילית במרחב שומרון, שהובילה לזיהוי החשוד במעורבות במקרי פריצה לבתי מגורים בעיר בתקופה האחרונה. כוחות המשטרה, בליווי כוחות צה"ל, פשטו על ביתו של החשוד, תושב שוקבא, במהלך הלילה.

במהלך החיפוש שביצעו הכוחות בבית החשוד, נתפסו תכשיטים שעל פי החשד נגנבו מדירת המגורים במודיעין עילית. החשוד נעצר והועבר לחקירה בתחנת המשטרה, ובסיומה נכלא.

מדוברות המשטרה נמסר כי "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות כנגד עבירות הרכוש ולחשיפת המעורבים בכך, במטרה לשמור על ביטחונם ורכושם של התושבים".

כזכור, בתקופה האחרונה דיווחה המשטרה על מספר מקרי פריצה שנחשפו ברחבי הארץ. לפני מספר ימים הוגש כתב אישום נגד תושב תל אביב שהתפרץ למבנה משרדים ברחוב קרליבך וגנב רכוש יקר ערך, ובחודש שעבר נעצר חשוד שהתפרץ לדירת תיירת בתל אביב ודרש כסף להשבת הרכוש.
מודיעין עיליתגניבהמודיעין עליתגניבותגניבת תכשיטים

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר