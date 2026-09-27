שוטרי מחוז ש"י עצרו הלילה (בין שבת לראשון) חשוד פלסטיני בן 50 בחשד להתפרצות לדירת מגורים בעיר מודיעין עילית וגניבת תכשיטים וכסף מזומן. במהלך חיפוש שביצעו השוטרים בביתו של החשוד נתפסו תכשיטים שעל פי החשד נגנבו מהדירה.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, הפעילות בוצעה בעקבות פעילות מודיעינית של תחנת מודיעין עילית במרחב שומרון, שהובילה לזיהוי החשוד במעורבות במקרי פריצה לבתי מגורים בעיר בתקופה האחרונה. כוחות המשטרה, בליווי כוחות צה"ל, פשטו על ביתו של החשוד, תושב שוקבא, במהלך הלילה.

במהלך החיפוש שביצעו הכוחות בבית החשוד, נתפסו תכשיטים שעל פי החשד נגנבו מדירת המגורים במודיעין עילית. החשוד נעצר והועבר לחקירה בתחנת המשטרה, ובסיומה נכלא.

מדוברות המשטרה נמסר כי "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות כנגד עבירות הרכוש ולחשיפת המעורבים בכך, במטרה לשמור על ביטחונם ורכושם של התושבים".

כזכור, בתקופה האחרונה דיווחה המשטרה על מספר מקרי פריצה שנחשפו ברחבי הארץ. לפני מספר ימים הוגש כתב אישום נגד תושב תל אביב שהתפרץ למבנה משרדים ברחוב קרליבך וגנב רכוש יקר ערך, ובחודש שעבר נעצר חשוד שהתפרץ לדירת תיירת בתל אביב ודרש כסף להשבת הרכוש.