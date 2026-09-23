במהלך פעילות אכיפה שקיימו הלילה שוטרי משטרת התנועה הארצית (ימת"א אילת) בכביש 90, נקלט רכב שנסע לכיוון דרום במהירות חריגה של 217 קילומטר לשעה - יותר מפי שניים מהמהירות המותרת במקום. לאחר ההפחתה הקבועה בחוק, יוחסה לנהג מהירות של 212 קמ"ש.

השוטרים עצרו את הרכב ואת הנהג, תושב אילת יליד 2001, והעבירו אותו לחקירה בפני בוחן תנועה במרחב אילת. במהלך החקירה עלה החשד כי לצד הנהיגה במהירות הקיצונית, נהג החשוד גם תחת השפעת סמים מסוכנים.

בתום חקירה מהירה, הגישה יחידת תביעות התעבורה במרחב אילת כתב אישום בהליך מזורז נגד הנהג, המייחס לו עבירות של נהיגה במהירות העולה על המותר, נהיגה תחת השפעת סמים ונהיגה בקלות ראש. לצד כתב האישום הוגשה בקשה למעצרו עד תום ההליכים.

רכבו של הנהג הושבת למשך 30 ימים ונגרר מהמקום, ורישיון הנהיגה שלו נפסל מנהלית למשך 30 ימים. פקד עו"ד גור צור, תובע תעבורה במרחב אילת, מסר כי "הנהג בחר לסכן את כלל משתמשי הדרך כשהוא נוהג במהירות קצה חריגה ביותר - 212 קמ"ש לאחר הפחתה, וזאת בשילוב של צריכת סמים מסוכנים. נסיבות העבירה עצמן מצדיקות את מעצרו לשם מניעת המסוכנות הנובעת ממנו".

מקרה זה מצטרף לשורה של מקרי נהיגה במהירויות מופרזות שנחשפו לאחרונה בכבישי הארץ. לפני מספר חודשים נתפס נהג בכביש 3 במהירות של 216 קמ"ש, כאשר השוטר שעצר אותו שאל בתדהמה: "אתה טייס קרב?!". במקרה נוסף, רוכב אופנוע שנמדד במהירות מטורפת של 285 קמ"ש קיבל 9 חודשי מאסר בפועל, פסילת רישיון למשך 43 חודשים וקנס של 75,000 שקלים.

במשטרת התנועה מדגישים כי מהירות מופרזת היא אחד הגורמים המרכזיים לתאונות דרכים קטלניות, והיא מגדילה באופן דרמטי הן את הסיכוי לתאונה והן את חומרת הפגיעה במקרה שתתרחש. השילוב של מהירות קיצונית עם נהיגה תחת השפעת סמים מעמיד בסכנה חמורה את כלל משתמשי הדרך.