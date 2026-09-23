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השוטרים פשטו על המקלט הציבורי וגילו עסק למכירת פריטי לבוש מזוייפים

שוטרי מחוז ירושלים וגורמי אכיפה אזרחיים חשפו עסק פיראטי למכירת פריטי לבוש החשודים כמזויפים – שפעל בתוך מקלט ציבורי בשכונת ארמון הנציב | צפו בפשיטה (משטרה)

הפשיטה על המקלט
הפשיטה על המקלט (צילום: דוברות המשטרה)

במסגרת פעילות אכיפה משולבת וממוקדת של שוטרי תחנת עוז במחוז , בשיתוף גורמי אכיפה אזרחיים, נחשפה פעילות מסחרית בלתי חוקית שהתנהלה בתוך מקלט ציבורי בשכונת ארמון הנציב בירושלים.

במקום פעל, על פי החשד, עסק פיראטי למכירת פריטי לבוש הנושאים מותגים החשודים כמזויפים, בהיקפים משמעותיים.

ב מציינים כי "הפעילות המבצעית, שהתקיימה אתמול, היא תוצר של תהליך ממושך שכלל איסוף מידע וראיות, פעילות סמויה ותיאום בין כלל גורמי האכיפה. במסגרת התהליך בוצעה רכישה מתועדת של פריטים מהמקום, שנועדה לאמת את החשדות שעלו במסגרת הפעילות".

עם השלמת שלב איסוף הראיות, הגיעו למקום כוחות משטרת תחנת עוז, בשיתוף נציגי רשות המסים, עיריית ירושלים, נציגי הפדרציה וקציני אכיפה כלכלית במחוז ירושלים.

במהלך החיפוש נתפסה סחורה רבה החשודה כמזויפת, אשר שוויה המוערך עומד על כ־125 אלף ש"ח. בנוסף, נתפס סכום כסף במזומן שנמצא במקום.

הפעילות המשולבת הובילה לטיפול במספר היבטים הנוגעים להתנהלות החשוד ולפעילות העסק:

רשות המסים פעלה לבחינת חשדות להעלמות מס וליקויים משמעותיים שעלו ביחס לפעילות העסק והמכירות שבוצעו במסגרתו.

(צילום: דוברות המשטרה)
(צילום: דוברות המשטרה)

עיריית ירושלים תפעל לחיוב החשוד בסכום של כ־24 אלף ש"ח בגין חריגות ארנונה. בנוסף, מאחר שעל פי החשד נעשה שימוש במבנה ציבורי שלא כדין, המחלקה המשפטית בעירייה תפעל לנקיטת הליך משפטי מתאים לאחר השלמת התיעוד הנדרש.

הפדרציה החרימה את הסחורה החשודה כמזויפת, בשווי מוערך של כ־125 אלף ש"ח, וכן צפויה לפעול להטלת קנסות בסכום כולל של עד כ־2 מיליון ש"ח, בהתאם לממצאים ולהליכים הרלוונטיים.

החשוד, תושב השכונה כבן 40, עוכב לחקירה בתחנת עוז ונחקר בחשדות הנוגעים להפעלת העסק ולפעילות המסחרית שהתנהלה במקום.
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