"מאחרת להוציא את הכלבה": התירוץ של הנהגת שנתפסה על חם לשוטרת

במהלך פעילות אכיפה בניידת סמויה של משטרת התנועה הארצית, שוטרות מימת"א ת"א הבחינו בכביש 4 במספר נהגים שביצעו עבירות תנועה מסכנות חיים, ובהן שימוש בטלפון סלולרי במהלך נהיגה ונסיעה בשול.

אחת הנהגות שנעצרה על ידי השוטרת, השיבה לה בתירוץ מפתיע: "אני מאחרת להוציא את הכלבה. אני מצטערת, תעשי מה שאת צריכה". הנהגת הודתה שהתקשרה לביתה במהלך הנהיגה, ונקנסה בדו"ח על סך 1,000 שקלים ו-10 נקודות.

נהג נוסף נתפס בעבירת היסח דעת והיה עסוק כל כך בנייד, שנדרשו מספר קריאות של השוטרת אליו במהלך הנסיעה עד שהבחין בה. גם הוא קיבל דו"ח בגין השימוש בטלפון תוך כדי נהיגה.

נהג שלישי נעצר לאחר שנהג בשול ועקף פקק ועומס בכביש. השוטרת פנתה אליו בחומרה: "מדובר בבחירה שמסכנת חיים. שנייה של נוחות שלך עלולה לעלות בחיים של מישהו".

במשטרה הדגישו כי נסיעה בשול מיועדת למצבי חירום בלבד. ירידה לשול מותרת רק במקרה של תקלה טכנית משמעותית ברכב, בקרות תאונה או בעיה רפואית דחופה שאינה מאפשרת להמשיך בנסיעה.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, סכנת התנגשות גבוהה במיוחד כאשר רכבים עומדים בשול סמוך לנתיב הנסיעה. סטייה קלה של רכב חולף לכיוון השול עלולה להוביל לתאונה קטלנית. בנוסף, השול משמש במקרים רבים כציר תנועה נקי עבור אמבולנסים, ניידות משטרה ורכבי כיבוי אש בדרך לאירוע חרום, וחסימתו או נסיעה בו עלולות לעכב הצלת חיים.

יצוין כי בימים אלה מתקיים מבצע משותף של אגף התנועה והרלב"ד - מבצע "מחויבים לחיים", תוכנית לאומית משולבת למאבק בקטל בדרכים. במסגרת המבצע נוספו ניידות תנועה הפועלות בכבישי ישראל, ונרשמת עלייה באכיפה נגד עבירות היסח דעת ונהיגה מסוכנת.