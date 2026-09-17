"אם לא תשלמו תאבדו אחד, שניים, שלושה, ובכל זאת תשלמו במקום מיליון, שני מיליון" - כך איימו שלושה תושבי הצפון על קורבן שנקלע למסכת איומים קשה בעקבות טעות בירוקרטית בחלקת אדמה. בתום חקירה של שוטרי המחוז הצפוני, צפוי להיות מוגש כתב אישום נגד השלושה בגין דרישת פרוטקשן של מיליון ש"ח באיומים.

לפני כחודש התקבל דיווח במוקד משטרת ישראל מאדם שטען כי מאיימים על חייו וחיי משפחתו בעקבות עניין בירוקרטי על חלקת אדמה בכפר אכסאל. שוטרי המחוז הצפוני הגיעו למקום ופתחו בחקירת נסיבות המקרה.

מחומר החקירה עלה כי נעשתה טעות ברישום של חלקת אדמה שזכה הקורבן ונרשמה על שם אדם אחר. בעקבות הטעות, אותו חשוד לקח "שירותים" ממשפחת פשע והחלה מסכת איומים על הקורבן שכללה השלכת רימונים לעבר ביתו ולעבר בתים של משפחתו.

בנוסף לכך, החשודים דרשו מהקורבן "פיצוי" על חלקת האדמה שנרשמה בטעות ואף הזמינו את הקורבן לישיבה על מנת להסדיר את התשלום שדרשו ממנו. לאחר שהקורבן סירב לענות לדרישותיהם, קיבל איומים על חייו ועל חיי משפחתו.

בפעילות של שוטרי המחוז הצפוני שכללה הפעלת אמצעים טכנולוגיים, נעצרו שלושה חשודים תוך זמן קצר. בסיום חקירתם יוגש נגד השלושה, תושבי אכסאל ונצרת בני 32, 36 ו-50, כתב אישום בבית המשפט השלום בנצרת-נוף הגליל על ידי פרקליטות מחוז צפון.

במשטרה מסרו כי "שוטרי מחוז צפון מקיימים פעילות ענפה במאבק בפשיעה תוך שימוש בכל הכלים העומדים לרשותם. משטרת ישראל תמשיך לפעול למיצוי הדין עם פורעי החוק למען שמירה על הסדר הציבורי וביטחון התושבים".