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מי יפזר את ההפגנה?

מחזה הזוי בפריז: השוטרים הפגינו מול ביתו של מקרון ודרשו - "אנחנו רוצים כסף"

מחזה לא שגרתי התרחש אמש ברחובות פריז, כאשר שוטרי משטרת צרפת עברו לצד השני, ובמקום לפזר הפגנות - הם הפגינו בעצמם | השוטרים צעקו בהפגנה: "אנחנו רוצים כסף" | באורח חריג, ההפגנה "אושרה" להתקיים מול ארמון האליזה בו שוכן הנשיא מקרון לאורך שדרת השאנז אליזה (חדשות) 

מראות בלתי נתפסים ברחובות פריז: , חלקם במדים, יצאו אמש (שלישי), להפגין בשדרות שאנז אליזה המרכזיות כשהם דורשים בקול ברור "אנחנו רוצים כסף".

בסרטון המתעד את ההפגנה ניתן לראות שוטרים זועמים גודשים את השדרות הנודעות, מניפים שלטים וחוסמים את צירי התנועה המרכזיים בלב הבירה הצרפתית. המחאה הסוערת הזו פרצה אל הרחובות במקביל לשביתות רחבות היקף של מורים, דייגים ועובדי חשמל וגז המאותתות על משבר עמוק במדינה.

השוטרים המפגינים מצהירים כי המשטרה הגיעה לקצה גבול היכולת וקולה אינו נשמע יותר במסדרונות השלטון. העובדים הזועמים הדגישו בסרטון כי הם נמנים עם השוטרים בעלי השכר הנמוך ביותר בכל רחבי אירופה, ועל כן הם דורשים דרישה חד-משמעית לתוספת שכר מיידית ועדכון של פרמיות הסיכון.

מול ארמון האליזה
מול ארמון האליזה (צילום: לפי סעיף 27א)

באזור פריז, שוטר מתחיל נאלץ להסתפק בכ-2344 אירו בחודש בלבד, סכום הכולל כ-450 אירו כפרמיית סיכון שלא זכתה לשום עדכון מאז ימי מחאת האפודים הצהובים הסוערים.

מזכיר איגוד השוטרים, פביאן ואנהמלריק, הטיח ביקורת קשה בשלטון ואמר כי השוטרים אינם שטיח רצפה אלא דורשים כבוד ושיפור דרסטי בתנאי ההעסקה שלהם.

המצלמות תיעדו את זעם ההמון כאשר שוטרים ממשיכים להפגין במקביל גם בנמלי התעופה ובערים מרכזיות נוספות כמו מרסיי.

מנגד, שר הפנים, לורן נונייז, ניסה לכבות את הלהבות והוציא תקציב נוסף בסך 240 מיליון אירו לשנת 2027 שנועד לטענתו לשפר את תנאי השוטרים. אולם ארגוני העובדים דחו את ההצעה על הסף וכינו אותה בלגלוג טיפה בים, והודיעו כי יחריפו מיד את צעדי המחאה בימים הקרובים.
משטרהצרפתהפגנות
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