מראות בלתי נתפסים ברחובות פריז: שוטרים, חלקם במדים, יצאו אמש (שלישי), להפגין בשדרות שאנז אליזה המרכזיות כשהם דורשים בקול ברור "אנחנו רוצים כסף".

בסרטון המתעד את ההפגנה ניתן לראות שוטרים זועמים גודשים את השדרות הנודעות, מניפים שלטים וחוסמים את צירי התנועה המרכזיים בלב הבירה הצרפתית. המחאה הסוערת הזו פרצה אל הרחובות במקביל לשביתות רחבות היקף של מורים, דייגים ועובדי חשמל וגז המאותתות על משבר עמוק במדינה.

השוטרים המפגינים מצהירים כי המשטרה הגיעה לקצה גבול היכולת וקולה אינו נשמע יותר במסדרונות השלטון. העובדים הזועמים הדגישו בסרטון כי הם נמנים עם השוטרים בעלי השכר הנמוך ביותר בכל רחבי אירופה, ועל כן הם דורשים דרישה חד-משמעית לתוספת שכר מיידית ועדכון של פרמיות הסיכון.