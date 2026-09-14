בית משפט השלום בפתח תקווה האריך היום (שני) את מעצרו של יגאל בוסקילה, בן 19 מירושלים החשוד בחטיפתו של הילד יהלי סופר בן ה-10, זאת בפעם החמישית בתוך תקופת החקירה. במהלך הדיון המשפטי נחשפו פרטים מטלטלים חדשים מן השעות שבהן הוחזק הילד במקלט, כאשר נציג המשטרה תיאר את שעבר עליו ועדכן על התקדמות ההליכים המשפטיים והחקירתיים המנוהלים מול הפרקליטות.

על פי עדותו של נציג המשטרה בדיון, הילד יהלי בכה במקלט שבו הוחזק וביקש מספר פעמים לצאת לחופשי. במהלך האירוע הוא הניח את ראשו על החשוד ובכה עליו, תוך שהוא מנסה להימלט מהמקום אך נבלם על ידי בוסקילה שמנע ממנו לעזוב. כך דווח ב-Ynet.

במשטרה ציינו כי החשוד אינו מכחיש את המיוחס לו, וכי התיק נבחן בקפדנות על ידי שני פרקליטים מהפרקליטות שהעבירו הנחיות ברורות להשלמות חקירה – הן לגבי האירוע המרכזי של החטיפה והן סביב מקרים נוספים שנחקרים בהקשרו.

לצד זאת, במשטרה הודו כי למרות ששמו ותמונתו של בוסקילה הותרו לפרסום לקראת סוף השבוע שעבר, טרם התקבלו במערכת אמונות או תלונות חדשות מלבד שלוש התלונות המרכזיות שעליהן מתבססת החקירה כולה עד כה. כזכור, בית המשפט התיר את פרסום זהותו של החשוד מתוך תקווה שייתכנו קורבנות נוספים שטרם הגישו תלונה.

במהלך הדיון ביקשה סניגוריצתו של החשוד, עו"ד נועם גוטמן מהסניגוריה הציבורית, להתחשב במצבו הנפשי המורכב ולהורות על שחרורו לחלופת מעצר בית בפיקוח אמו. הסניגורית טענה כי מרשה מתמודד עם קשיים נפשיים ואינו נער רגיל, והדגישה כי האם הגיעה במיוחד מירושלים לבית המשפט ומוכנה לקחת על עצמה את האחריות המלאה לעדכן את הרשויות ולשמור עליו.

מנגד, השופט אורן בועז הפנה שאלות קשות ותקיפות כלפי האם, וביקש להבין כיצד תוכל להבטיח את הפיקוח עליו בפועל, בפרט לאור העובדה שהוא אינו מתגורר בבית מזה תקופה ארוכה, מגיע רק פעם בכמה שבועות לבקש כסף, ואף הודה בפניה כי הוא נוהג לישון במקלטים שונים. האם השיבה כי היא ובעלה, יחד עם בניהם הגדולים, יכולים ורוצים לשמור עליו, אך השופט דחה את הבקשה למעצר בית וקבע כי חרף העובדה שפעולת חקירה מסוימת כבר אינה חשופה לשיבוש, נסיבות התיק אינן מאפשרות את שחרורו לחופשי בשלב זה.

בסופו של הדיון נעתר השופט בועז חלקית בלבד לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו של בוסקילה בשלושה ימים נוספים, עד ליום רביעי, במקום עד יום שישי כפי שדרשה היחידה החוקרת. בד בבד, השופט העביר מסר חד-משמעי לנציגי התביעה והצהיר כי בדיון הקרוב הוא מצפה מהמשטרה להתקדם לשלב הבא ולהציג בפני בית המשפט הצהרת תובע רשמית או לחלופין כתב אישום מלא המלווה בבקשה למעצר עד תום ההליכים.

כזכור, הילד יהלי מסר לחוקרים פרטים חדשים על האירוע שלא עלו בחקירתו הראשונית, כאשר הוא תיאר כיצד החשוד הוביל אותו אל תוך מקלט סגור וכיצד הצליח לברוח ממנו. האירוע הסתיים כאשר אזרח ערני זיהה את הילד המשוטט ברחובות בני ברק והזעיק את כוחות המשטרה.