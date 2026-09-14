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הקיר ההיסטורי נשמר

70 שנה אחרי שנבנה בידיים: בית הכנסת 'הליגמן' המיתולוגי נחנך מחדש בערב החג

בהתרגשות רבה חגגו תושבי בני ברק בלילה שלפני ראש השנה, את חנוכת בית המדרש המיתולוגי וההיסטורי 'הליגמן' ברחוב רבי עקיבא • המבנה, שבו שכנה ישיבת פוניבז' בראשית ימיה ושנבנה בשעתו בעמל כפיהם של המייסדים, הוקם מחדש בפאר והדר תוך שימור חזיתו ההיסטורית • גדולי הדור פיארו את המעמד • צפו בתיעוד ענק (חרדים)

חנוכת בית המדרש הליגמן
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)

היסטוריה, סגירת מעגל והתרגשות עצומה ברחובה של עיר: בלילה שלפני ראש השנה נחגג בבני ברק במעמד כביר ומרגש חנוכת הבית לבית המדרש המיתולוגי 'הליגמן' שברחוב רבי עקיבא, אחד מבתי הכנסת הוותיקים, המוכרים והספוגים בקדושה ובהיסטוריה ב והחסידות.

בית הכנסת 'הליגמן' הוקם לפני כ-70 שנה ונקרא על שמו של מרדכי הליגמן ז"ל, ממייסדי המקום. בפרק הזה בהיסטוריה של בני ברק, בנו המתפללים את בית המדרש בעצם ידיהם, כאשר כל אחד מהם רותם את אומנותו ומומחיותו למען בניין בית ה': זה בלבנים, זה בנגרות וזה בטיח, עד שהוקם תל תלפיות.

קירות המקום רוויי הוד וזכרונות קודש: עם יסודה של ישיבת פוניבז' המעטירה בה' בכסלו תש"ד, שכנה הישיבה בין כתלי בית הכנסת 'הליגמן', בטרם עברה למבנה הקבע המפואר בראש ההר. שרפי קודש וגדולי דורות ספגו במקום את אווירת הקדושה והעריפו תורה ותפילה בין כתליו.

ברבות השנים, המבנה ההיסטורי סבל מבלאי מתמשך והיה נתון לאורך שנים במורכבויות ובמחלוקות משפטיות לגבי הבעלות. אולם לאחר שהושגו הסכמות מבורכות וגויס המימון הנדרש, יצא לדרך פרויקט ההתחדשות: ימים ספורים לפני חג הפסח תשפ"ה הרסו את המבנה הישן במטרה לבנות במקומו בית כנסת חדש, מורחב ומפואר תוך שימור קפדני וייחודי של קיר החזית ההיסטורי, המשולב כיום במבנה החדש.

בסייעתא דשמיא, בערב ראש השנה, הושלם המהפך והוכתר בהצלחה במעמד 'חנוכת הבית' אדיר ומרומם.

האירוע החל בתהלוכה חגיגית של הכנסת ספרי התורה, שהוחזרו משכן ארעי לבית המדרש החדש, המורחב והמפואר, בראשות רב בית הכנסת הגאון רבי אברהם ישעיהו קרליץ.

למעמד המרומם נהרו מרנן ורבנן גדולי ישראל וראשי הישיבות לצד רבנים רמי מעלה, דיינים ואישי ציבור מכובדים, אשר נשאו דברי נועם וברכה לכבודה של תורה ולכבוד המקום הקדוש שזכה לעדנה מחודשת.

חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)
חנוכת בית המדרש הליגמן (צילום: שוקי לרר)

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בני ברקחנוכת הביתהרב אברהם ישעיהו קרליץבית הכנסת הליגמןרבי עקיבא (רחוב)

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