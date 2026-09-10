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קו אדום בוהק

'אין ללכת לכל המסלולים': מכתב היסטורי ממועצת גדולי התורה

מכתב חריג חתום על ידי כלל חברי המועצה מזהיר מפני מסלולי גיוס חדשים • 'הצד השווה שבהם הוא הרצון לשנות את המהות והרוח של הציבור החרדי' | הכרעה דרמטית (חרדים)

2תגובות
כינוס מועצת גדולי התורה - טבת תשפ"ו (צילום: אנשיל בעק)

לאחר שבועות ארוכים של דיונים סגורים ושקילה מדוקדקת, משגרת מועצת גדולי התורה מכתב היסטורי וחסר פשרות. כפי שנחשף לראשונה ב'כיכר השבת', ההכרעה החד-משמעית מטילה קו אדום בוהק מול כל אותם ניסיונות לחדור אל תוך מחנה החרדים תחת כסות של מסלולים שונים דוגמת "קודקוד" ו"מעלות צור", ומבהירה בקול ברור כי מדובר בסכנה ממשית לרוח היהדות הנאמנה.

במכתב הנוקב, שעליו חתומים כלל חברי מועצת גדולי התורה ובהם האדמורי"ם מגור, בעלזא, ויז'ניץ וצאנז לצד עשרות מגדולי האדמו"רים, מודגשת החומרה היתרה שבה רואים גדולי הדור את היוזמות החדשות.

"בעת האחרונה נפתחו מסלולים שונים לבני היהדות הנאמנה במסווה שחיילים מפלוגות אלו ילכו ללא מדים", נכתב במכתב. "מעתה ואילך אין ללכת לכל המסלולים המיועדים לחרדים ללא יוצא מן הכלל הצד השווה שבהם הוא הרצון לשנות את המהות והרוח של הציבור החרדי אל תלכו בדרך איתם מנעו רגליכם מנתיבתם".

המכתב מגיע על רקע מתחים פנימיים באגודת ישראל, שהתגלעו בשבועות האחרונים. כפי שדווח ב'כיכר השבת', הקמת המפלגה החדשה "תורת חומת ישראל" בראשות מאיר פרוש ואליקים שטארק, שהודיעו כי ירוצו במסגרת יהדות התורה אך לא יחד עם גור וויז'ניץ, גררה חילופי מהלומות חריפים בין הבכירים באגודת ישראל לבין שלומי אמונים.

גורם בכיר באגודת ישראל טען כי מדובר בהשלמתו של "מהלך ארוך ורב שנים, במסגרתו בחרו מאיר פרוש ואליקים שטארק לשים סוף להתנהלות הדיקטטורית של עסקני גור". בגור, לעומת זאת, הבהירו כי מדובר במפלגה עצמאית חדשה, אשר "אינה כפופה עוד למוסדות התנועה ולמרותה של מועצת גדולי התורה שליט"א".

האדמו"ר מביאלה (צילום: שוקי לרר)

בפגישה טעונה שנערכה בנתניה, ניסו נציגי להפגין כוח ולדרוש התחייבות כתובה מנציגי צאנז. בצאנז סירבו בתוקף לדרישה, והבהירו כי הם כפופים למועצת גדולי התורה ולאדמו"ר מצאנז בלבד. בסופו של דבר, נסוגו נציגי גור מדרישתם.

מועצת גדולי התורה החסידית התכנסה במהלך השנה האחרונה במספר הזדמנויות. בישיבה שהתקיימה במקום המנוחה של האדמו"ר מויז'ניץ במושב אורה, השתתפו רוב חברי המועצה, ולראשונה הצטרף גם האדמו"ר מביאלה כחבר מועצה, כממלא מקום אביו זצ"ל.

ההודעה הדרמטית צפויה לעורר סערה רבתי ולשנות את ההתמודדות של הציבור החרדי מול הניסיונות לשנות את צביונו הרוחני. השדר המרכזי מגדולי התורה נותר חד-משמעי: חומת ברזל מול כל פרצה שהיא.
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2 תגובות

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2
שמעו, בתור אחד שמכיר מקרוב את המסלולים האלה כמו קודקוד, יש שם חבר'ה מדהימים אבל הצבא באמת לא יודע להכיל חרדים לאורך זמן. המכתב הזה אולי נראה קשוח מדי לחלק מהאנשים, אבל בסוף צריך להבין שהרבנים דואגים לדורות הבאים שלא יימחקו, למרות שצריך למצוא פתרון למי שלא לומד
שמעון
1
אני עובד לפרנסתי ומחזיק בית תורני, ואני אומר לכם שהרבנים צודקים כי בחוץ קשה מאוד לשמור על רמה רוחנית גבוהה בלי החממה של התורה. המסלולים האלה יכולים להתחיל בטוב אבל בסוף הבחור משתנה לגמרי, עדיף להשקיע בחינוך הילדים שיהיו תלמידי חכמים אמיתיים ולא לחפש קיצורי דרך.
ראובן

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