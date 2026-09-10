'אין ללכת לכל המסלולים': מכתב היסטורי ממועצת גדולי התורה

לאחר שבועות ארוכים של דיונים סגורים ושקילה מדוקדקת, משגרת מועצת גדולי התורה מכתב היסטורי וחסר פשרות. כפי שנחשף לראשונה ב'כיכר השבת', ההכרעה החד-משמעית מטילה קו אדום בוהק מול כל אותם ניסיונות לחדור אל תוך מחנה החרדים תחת כסות של מסלולים שונים דוגמת "קודקוד" ו"מעלות צור", ומבהירה בקול ברור כי מדובר בסכנה ממשית לרוח היהדות הנאמנה.

במכתב הנוקב, שעליו חתומים כלל חברי מועצת גדולי התורה ובהם האדמורי"ם מגור, בעלזא, ויז'ניץ וצאנז לצד עשרות מגדולי האדמו"רים, מודגשת החומרה היתרה שבה רואים גדולי הדור את היוזמות החדשות.

"בעת האחרונה נפתחו מסלולים שונים לבני היהדות הנאמנה במסווה שחיילים מפלוגות אלו ילכו ללא מדים", נכתב במכתב. "מעתה ואילך אין ללכת לכל המסלולים המיועדים לחרדים ללא יוצא מן הכלל הצד השווה שבהם הוא הרצון לשנות את המהות והרוח של הציבור החרדי אל תלכו בדרך איתם מנעו רגליכם מנתיבתם".

המכתב מגיע על רקע מתחים פנימיים באגודת ישראל, שהתגלעו בשבועות האחרונים. כפי שדווח ב'כיכר השבת', הקמת המפלגה החדשה "תורת חומת ישראל" בראשות מאיר פרוש ואליקים שטארק, שהודיעו כי ירוצו במסגרת יהדות התורה אך לא יחד עם גור וויז'ניץ, גררה חילופי מהלומות חריפים בין הבכירים באגודת ישראל לבין שלומי אמונים.

גורם בכיר באגודת ישראל טען כי מדובר בהשלמתו של "מהלך ארוך ורב שנים, במסגרתו בחרו מאיר פרוש ואליקים שטארק לשים סוף להתנהלות הדיקטטורית של עסקני גור". בגור, לעומת זאת, הבהירו כי מדובר במפלגה עצמאית חדשה, אשר "אינה כפופה עוד למוסדות התנועה ולמרותה של מועצת גדולי התורה שליט"א".