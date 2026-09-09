ראש ישיבת 'עטרת שלמה', הגאון רבי שלום בער סורוצקין, צפוי לשהות השנה בימי ראש השנה בעיר אומן שבאוקראינה, במהלך מפתיע ויוצא דופן החורג במיוחד ממנהגיו בשנים עברו. כך נודע ל'כיכר השבת'.

הגעתו החריגה של אחד מבכירי ובולטי ראשי הישיבות בעולם התורה הליטאי אל ציון רבי נחמן מברסלב זצוק"ל, מתרחשת בעקבות הפעילות שעורך הגרש"ב סורוצקין לטובת החזקת מוסדות התורה והחסד שבראשותו.

בשנים עברו נהג הגרש"ב סורוצקין להקדיש את ימי ראש השנה לשהות ממושכת לצד נדיבים ותומכים ברחבי ארצות הברית, תוך שהוא נושא בעול הפיננסי הכבד ומגייס סכומי עתק להחזקת המוסדות.

אולם השנה נרשמה תפנית: תורם גביר מארצות הברית, המקורב לראש הישיבה, יצא בהתחייבות חסרת תקדים והציב התניה ייחודית לתמיכתו. הגביר התחייב להעביר תרומת עתק של עשרות מיליוני שקלים לטובת קופת המוסדות, אך התנה זאת בכך שראש הישיבה ישהה עמו בחג באומן.

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בעקבות כך, עתיד ראש הישיבה להמריא אל העיר אומן, שם יעשה את ימי ראש השנה לצד התורם הבכיר. לפי המידע, מדובר בתרומה בהיקף של מיליוני דולרים למוסדות עטרת שלמה.