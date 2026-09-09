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הגביר התנה

בשביל תרומה של מיליוני דולרים: הגרש״ב סורוצקין צפוי לשהות באומן בחג

ראש ישיבת 'עטרת שלמה' צפוי לשהות השנה בימי ראש השנה באומן, במהלך חריג ויוצא דופן | הרקע: התחייבות של תורם בכיר מארצות הברית, שהתנה תרומת עתק של עשרות מיליוני שקלים לטובת החזקת מוסדות התורה – בהגעתו של ראש הישיבה לשהות במחיצתו במהלך ימי החג (אנשים)

הגרש"ב במשא הקודש (צילום: עטרת שלמה)

ראש ישיבת 'עטרת שלמה', הגאון רבי שלום בער סורוצקין, צפוי לשהות השנה בימי ראש השנה בעיר אומן שבאוקראינה, במהלך מפתיע ויוצא דופן החורג במיוחד ממנהגיו בשנים עברו. כך נודע ל'כיכר השבת'.

הגעתו החריגה של אחד מבכירי ובולטי ראשי הישיבות בעולם התורה הליטאי אל ציון רבי נחמן מברסלב זצוק"ל, מתרחשת בעקבות הפעילות שעורך הגרש"ב סורוצקין לטובת החזקת מוסדות התורה והחסד שבראשותו.

בשנים עברו נהג הגרש"ב סורוצקין להקדיש את ימי ראש השנה לשהות ממושכת לצד נדיבים ותומכים ברחבי ארצות הברית, תוך שהוא נושא בעול הפיננסי הכבד ומגייס סכומי עתק להחזקת המוסדות.

אולם השנה נרשמה תפנית: תורם גביר מארצות הברית, המקורב לראש הישיבה, יצא בהתחייבות חסרת תקדים והציב התניה ייחודית לתמיכתו. הגביר התחייב להעביר תרומת עתק של עשרות מיליוני שקלים לטובת קופת המוסדות, אך התנה זאת בכך שראש הישיבה ישהה עמו בחג באומן.

בעקבות כך, עתיד ראש הישיבה להמריא אל העיר אומן, שם יעשה את ימי ראש השנה לצד התורם הבכיר. לפי המידע, מדובר בתרומה בהיקף של מיליוני דולרים למוסדות עטרת שלמה.
ראש השנהאומןרבי נחמן מברסלבהרב שלום בער סורוצקיןישיבת עטרת שלמה

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