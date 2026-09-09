מהפך ענק: הבנות החרדיות עוקפות את הממלכתי

תלמידות בית יעקב בקרית היובל. אילוסטרציה

בעוד מערכת החינוך הכללית בישראל חווה צניחה חדה בתוצאות מבחני פיזה הבינלאומיים, מתגלה מתחת לרדאר מהפך חסר תקדים: בנות החינוך החרדי הציגו הישגים מרשימים במיוחד, ורשמו יתרון משמעותי על פני החינוך הממלכתי בכל המדדים המרכזיים.

על פי הנתונים שפורסמו עם תוצאות מבחני פיזה 2025, בנות הסמינרים החרדיות רשמו ציון ממוצע של 465 נקודות בקריאה – לעומת 427 נקודות בלבד בקרב בנות החינוך הממלכתי. מדובר בפער עצום של 38 נקודות לטובת המגזר החרדי, ששמר על יציבות מעוררת השראה בניגוד למגמת הקריסה הארצית. התמונה הכללית במערכת החינוך מצביעה על משבר עמוק: הציון הממוצע בקריאה צנח ל-436 נקודות, במתמטיקה ל-433 נקודות ובמדעים ל-442 נקודות – ירידה דרמטית שמשקפת פער של כמעט שנתיים לימודים. כ-46% מהתלמידים בישראל נמצאים כיום מתחת לרמת הבסיס במתמטיקה, וכ-41% בקריאה.

אולם בעוד הנתונים הכלליים מדליקים נורות אדומות בוהקות, תמונת המצב בחינוך החרדי מספרת סיפור אחר לחלוטין. אפילו הפער ההיסטורי במתמטיקה נמחק לחלוטין, ובמחזור הנוכחי נרשם יתרון של 9 נקודות לטובת הבנות החרדיות. בתחום המדעים התאפסו הפערים בין הקבוצות.

על רקע הנתונים המרשימים, מנכ"ל החינוך העצמאי, הרב אליעזר סורוצקין, שיגר מכתב חיזוק למנהלות ולצוותי ההוראה. במכתבו ייחס הרב סורוצקין את ההישגים חסרי התקדים למסירותן העצומה של המחנכות, למקצועיות הפדגוגית חסרת הפשרות, ולחוסן החברתי והערכי שמעניקים מוסדות החינוך לתלמידות גם בשעות משבר וטלטלה לאומיות.

הנתונים מצטרפים למגמה רחבה יותר של התחזקות החינוך החרדי בשנים האחרונות. כפי שפורסם בכיכר השבת, כמעט 19 אלף סטודנטים בוגרי החינוך החרדי לומדים כיום באקדמיה, וכ-67,000 כבר סיימו והשתלבו בשוק התעסוקה. נתוני הלמ"ס מצביעים על כך שבקרב בוגרי החינוך החרדי, בעלי תארים אכדמיים משתלבים בתעסוקה בשיעורים גבוהים יותר, וגם רמת ההכנסה שלהם גבוהה באופן משמעותי.

בנוסף, כפי שדיווחנו, ששה מוסדות חינוך חרדיים בבית שמש זכו לאחרונה להשתלב ביוזמה חסרת תקדים שתנגיש לתלמידים ולתלמידות כלים מדעיים וטכנולוגיים ברמה הגבוהה ביותר, במסגרת שיתוף פעולה עם מכון דוידסון לחינוך מדעי – הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע.

עיריית בית שמש ( צילום: יוסי אלוני - פלאש 90 )

ההישגים המרשימים של בנות החינוך החרדי במבחני פיזה מהווים עדות לכך שמסירות פדגוגית, שמירה על ערכים וחוסן חברתי יכולים להוביל למצוינות חינוכית – גם כאשר מערכות חינוך אחרות נמצאות במשבר.