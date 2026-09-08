בלגן בג' דרמה בכנסת: החסידים התפצלו לשניים - שלוש מפלגות ביהדות התורה | זה השם החדש דרמה פנימית ביהדות התורה: נציגי אגודת ישראל נפגשים בשעה זו בכנסת לקראת חתימה על ההסכם עם דגל התורה, כאשר במקביל שלומי אמונים וחסידות בעלזא מתפצלות בתוך אגודת ישראל ויירשמו במסגרת מפלגה נפרדת | כל הפרטים על הדרמה (חרדים)

קי קובי ישראל כיכר השבת | 18:26