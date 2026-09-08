דרמה פנימית ביהדות התורה: נציגי אגודת ישראל נפגשים בשעה זו (שלישי) בכנסת לקראת חתימה על ההסכם עם דגל התורה, כאשר במקביל שלומי אמונים וחסידות בעלזא מתפצלות בתוך אגודת ישראל ויירשמו במסגרת מפלגה נפרדת.
המפלגה החדשה תירשם באופן טכני תחת השם ״תורת חומת ישראל״, ובראשה עומדים מאיר פרוש יו״ר שלומי אמונים ואליקים שטארק, נציג חסידות בעלזא. השניים הפתיעו את אנשי גור והודיעו כי ירוצו תחת מפלגה אחרת במסגרת יהדות התורה ולא יחד עם גור וויז'ניץ.
לפי גורמים המעורים במהלך, מדובר במהלך פרוצדורלי שנועד לאפשר לשלומי אמונים ובעלזא עצמאות פוליטית, בעיקר בכל הנוגע לשליטה במימון המפלגות, ולהימנע מהכפיפות להחלטותיה של חסידות גור.
במקביל, נציגי אגודת ישראל ודגל התורה צפויים להשלים את החתימה על ההסכם ביניהם.
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