 דלג לתוכן הראשי
בלגן בג'

דרמה בכנסת: החסידים התפצלו לשניים - שלוש מפלגות ביהדות התורה | זה השם החדש

דרמה פנימית ביהדות התורה: נציגי אגודת ישראל נפגשים בשעה זו בכנסת לקראת חתימה על ההסכם עם דגל התורה, כאשר במקביל שלומי אמונים וחסידות בעלזא מתפצלות בתוך אגודת ישראל ויירשמו במסגרת מפלגה נפרדת | כל הפרטים על הדרמה (חרדים) 

ח"כ מאיר פרוש (צילום: אורן בן חקון\פלאש 90)

דרמה פנימית ביהדות התורה: נציגי אגודת ישראל נפגשים בשעה זו (שלישי) בכנסת לקראת חתימה על ההסכם עם דגל התורה, כאשר במקביל שלומי אמונים וחסידות בעלזא מתפצלות בתוך אגודת ישראל ויירשמו במסגרת מפלגה נפרדת.

המפלגה החדשה תירשם באופן טכני תחת השם ״תורת חומת ישראל״, ובראשה עומדים מאיר פרוש יו״ר שלומי אמונים ואליקים שטארק, נציג חסידות בעלזא. השניים הפתיעו את אנשי גור והודיעו כי ירוצו תחת מפלגה אחרת במסגרת יהדות התורה ולא יחד עם גור וויז'ניץ.

לפי גורמים המעורים במהלך, מדובר במהלך פרוצדורלי שנועד לאפשר לשלומי אמונים ובעלזא עצמאות פוליטית, בעיקר בכל הנוגע לשליטה במימון המפלגות, ולהימנע מהכפיפות להחלטותיה של חסידות גור.

במקביל, נציגי אגודת ישראל ודגל התורה צפויים להשלים את החתימה על ההסכם ביניהם.
יהדות התורהאגודת ישראל

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר