המשבר ב'אגודת ישראל' מחריף: "שוקלים ריצה ללא חסידות גור"

הפיצוץ בתוך אגודת ישראל מחריף: על רקע העימות החריף בישיבת מועצת אגודת ישראל סביב הדחת נציג חסידות צאנז, ח״כ לשעבר משה שמעון רוט, מהמקום החמישי ברשימה, נשמעים באגודה איומים לשינוי דרמטי במבנה ההתמודדות בבחירות הקרובות.

בכיר באגודת ישראל אומר הערב (שני) בשיחה עם ״כיכר השבת״ כי על רקע המשבר מול חסידות גור, לא שוללים אפשרות לריצה משותפת עם דגל התורה ללא גור, ואף נבחנת האפשרות לריצה כבלוק נפרד. לדברי הבכיר הנזעם: ״גור לא מייצגים אותנו״.

הדברים מגיעים לאחר שישיבת מועצת אגודת ישראל התפוצצה הערב, בעקבות דרישת נציגי גור שלא לאשר את משה שמעון רוט במקום החמישי ברשימה. רוט, נציג חסידות צאנז, השתתף בישיבה ונדהם לגלות במהלך הדיון כי גור מבקשת להדיחו.

הרקע לעימות הוא דרישת גור כי הנציג במקום החמישי יהיה מחויב להצבעות הסיעה המרכזית. בצאנז מסרבים להתחייב לכך, לאחר שבכנסת הקודמת רוט הצביע בחלק מהסוגיות בהתאם להנחיות האדמו״ר מצאנז.

ממתינים עם ההסכם

בתוך כך, סיעות שלומי אמונים ומחזיקי הדת הודיעו לצוותי המשא ומתן של דגל התורה כי בשלב זה יש להמתין עם חתימת ההסכם לריצה משותפת עם אגודת ישראל, בעקבות ההתנהלות בישיבת המועצה.

גורמים בשלומי אמונים ובחסידות בעלזא אף הביעו תמיכה בעמדתו של מאיר פרוש, שלפיה המקום החמישי צריך להישאר בידי חסידות צאנז ולא לעבור לגור.

במקביל, בתוך כל ההתפתחויות נחשף כי לפי ההסכם המסתמן בין דגל התורה לאגודת ישראל, אם הכנסת תתפזר במהלך השנה וחצי הראשונות, ההסכם יחול גם על הכנסת הבאה. עוד מסתמן כי הצדדים יתמכו בחוק גיוס ללא סנקציות, לא יתמכו בחוקים לפני הסדרת מעמדם של לומדי התורה, ונציגי הסיעה לא ייקחו תפקידים בממשלה לפני קבלת החוק.

ההתפתחויות האחרונות מעמידות בסימן שאלה את המשך הריצה המשותפת של כלל סיעות אגודת ישראל, כאשר המשבר מול גור מאיים לגלוש גם להסכם עם דגל התורה ולמבנה ההתמודדות החרדית בבחירות לכנסת ה־26.