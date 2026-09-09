אש להבה נגד הממסד החרדי: הרב בועז נקי - 80 דקות בשיחה ללא צנזורה עם ישראל שפירא ( צילום: ערוץ היוטיוב ישראל שפירא )

אש להבה נגד הממסד החרדי: הרב בועז נקי - 80 דקות בשיחה ללא צנזורה עם ישראל שפירא - צילום: ערוץ היוטיוב ישראל שפירא

לפני שבועות מספר, בסיור שהעברתי להכרת הציבור החרדי בשכונת גאולה הירושלמית, הזמנתי את הרב בועז נקי, דובר הפלג הירושלמי, לשוחח עם המטיילים שיחת "השקפה".

הרב נקי, הידוע בסגנונו החריף והבלתי מתפשר, לא חסך את שבט לשונו מאף גורם בציבור החרדי, ובאותו מפגש שנמשך כשמונים דקות עלו ממנו לא מעט אמירות עוקצניות.

אחת מהן נגעה ליחסו של ח"כ משה גפני כלפי הרב אברהם רביץ ז"ל, מי שהיה שותפו הוותיק בהנהגת 'דגל התורה'. לדברי נקי, גפני ניסה בזמנו להציג את רביץ כמי שאינו חרדי מספיק: "הייתי בזמנים שגפני היה מצלצל ללכלך על רביץ שהוא לא מספיק חרדי, היום הוא 10 דרגות פחות ממה שרביץ היה".

בכך ביקש נקי להצביע על מה שהוא רואה כירידת דורות בהנהגה הפוליטית של הציבור הליטאי, שבה מי שהציב את עצמו כשומר הסף של הזהות החרדית נחלש בעצמו עם הזמן.

הדברים מקבלים משנה תוקף בימים אלה, לאור הטלטלה ב'דגל התורה' לאחר שהמנהיג הליטאי ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו שלח מכתבים אישיים ליו"ר דגל התורה משה גפני ולח"כ אורי מקלב, ובהם הודיע כי השניים לא ימשיכו ברשימת המפלגה לכנסת הבאה, "עקב הצורך לעשות רענון בקרב חברי הכנסת". במקומם יעמוד בראש הרשימה ח"כ יעקב אשר.

משה גפני, שנבחר לראשונה לכנסת עוד בשנת 1988 ומכהן כמעט ברציפות מאז, נותר בכך מחוץ לרשימה בפעם הראשונה מזה עשרות שנים.