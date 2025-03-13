ח"כ גפני עלה למליאה ונשא נאום מרגש על ערך לימוד התורה ועל החשיבות בחוק יסוד לימוד תורה • בנאום הוא הזכיר את גטו ורשא והישיבות בשנחאי וכן הזכיר את הנאום של הרב אברהם רביץ ז"ל • לפיד ניסה להקניט: "בגטו לא קיבלו קיצבה" | מהומה פרצה במליאה לאחר שח"כ דן אילוז הצביע כנגד החוק החשוב (חרדים)
בעקבות הסערה הציבורית-חילונית שפרצה בעקבות התיעודים מחתונת בן ראש הישיבה הגאון רבי שלום בער סורוצקין, צץ מאמר בעיתון דבר, שטוען כי הנטורי קרתא התלוננו על גניבת ההמנון שלהם על ידי דגל התורה' (חדשות חרדים)
שבוע לאחר חשיפת תחקיר "כיכר השבת" המוכיח את העושק השיטתי, המקומם והבלתי חוקי של הגננות החרדיות, אנו חושפים כעת כי כבר לפני עשור, כתב חה"כ המנוח הרב אברהם רביץ ז"ל, מכתב נדיר בו התוודה כי חטא בכך שאין בידו את הכוח ציבורי מול צעקת "הקוזק הנגזל" של מנהלי המוסדות (חרדים)
במלאות שש שנים לפטירת הרב אברהם רביץ ז"ל, בנו הרב יצחק רביץ, בראיון על הסוגיות הבוערות • חרדים עובדים: "הם חלק אינטגרלי מהמפלגה, אנחנו צריכים להשתדל לעשות יותר" • ח"כית חרדית? "הכנסת היא כמו ועד הבית, גם אישה יכולה לנהל ועד בית" • ומה דעתו על תפקודם של ח"כי "דגל"? (חרדים)
החל משנה"ל הקרובה יחל לפעול זרם חינוכי חדש, שנועד לתת אפשרות לתלמידים דתיים וחילונים ללמוד יחד. בתי הספר שישתתפו בתכנית יזכו לתקציבים ולפיקוח פדגוגי על התכנים הנלמדים. האם הזרם החדש מעיד על כוונה להטיל סדקים בשמרנות הדתית? בעבר התבטא ח"כ אברהם רביץ ז"ל כנגד הרעיון אותו הוא הגדיר: "הצעה הרת אסון לחברה הישראלית"
ראש העיר, הרב רובינשטיין: 'לא בכדי נבחרה הכיכר במפגש הרחובות; 'קהילות יעקב' – 'אגרות משה' – 'מפעל הש"ס' * בטקס צנוע ומרגש שנערך באולם מליאת העיריה השתתפו; רבני העיר שליט"א. ח"כ הרב משה גפני. ח"כ הרב אורי מקלב. צמרת העיריה. ראשי 'דגל התורה' ובני המשפחה