ח"כ משה גפני ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

ח"כ משה גפני, יו"ר תנועת דגל התורה, פרסם הערב (שלישי) מכתב פרידה מרגש לנציגי התנועה בכל רחבי הארץ, בו הוא מסכם 38 שנות פעילות בכנסת ומודה על הזכות שניתנה לו לשרת את הציבור החרדי.

"לפני כ-38 שנה נקראתי אל הדגל על ידי מרן ראש הישיבה הגראמימ שך זצוקיל לשמש כנציג בכנסת מטעם 'תנועת דגל התורה'", פתח גפני את מכתבו. "זכיתי בייה לפעול לצידם ולאורם של מרנן ורבנן גדולי ישראל זצוקלליה ויבדלחטיא שליטייא. כל העת פעלתי לאורם ובהכוונתם ועל דעתם המלאה בכל נושא וענין". גפני הדגיש כי "צעדנו יחד עקב בצד אגודל בנתיב שהתוו וסללו עבורנו גדולי הדור, מבלי לסטות ממנו כמלוא הנימה". לדבריו, "ליבי שלם עם השליחות שזכיתי למלא בכל התחומים בעשורים האחרונים".

המכתב המלא

יו"ר דגל התורה פירט את תחומי פעילותו לאורך השנים: "זכיתי לסייע לכל חלקי הציבור בישראל ובכל תחומי החיים ולשאת על נס את דגלה של היהדות החרדית בכנסת, בנאומים, בחוקים, בהצעות לסדר, בשאילתות, בדיונים במליאה ובוועדות, לפעול למען הכלל והפרט ולהילחם את מלחמתה של תורה והציבור החרדי בכל יום ויום ובכל תקופה ואתגריה כנגד האפליה האנטי חרדית".

גפני שיתף בזיכרון מיוחד ממרן הראמיימ שך זצוק"ל: "זכורני לאחר הבחרי לכנסת קרא לי מרן הראמיימ שך זצוק"יל ואמר לי בין היתר כי 'באים אלי עסקנים ומספרים על תקציבים גדולים שהשיגו בפעילותם ואני איני מבין בזה אך אני מבין כשבאה אלמנה עם שני ילדים שעומדים להוציא אותם מהדירה היחידה שיש להם ואתה דואג להשאיר אותם בדירתם את זה אני מבין'".

בעקבות דברים אלו, כך מסר גפני, "הנחתי את עוזריי לאורך השנים לענות לכל פניה מהציבור". הוא הוסיף כי "לב שליחותי היה השמירה על יפח השמן הטהור - החינוך החרדי על כל זרועותיו: בהגנה על עצמאותו והשקפתו, ובפיתוח מערכות".

גפני התייחס למצב הנוכחי של הציבור החרדי: "אנו בעיצומה של תקופה חסרת תקדים. מערכות הבגייץ והייעוץ המשפטי הכריזו מלחמה על הציבור החרדי ואורחות חייו. מול הגזירות המכות בנו בכל תחום, ומול הפגיעה במעמדם של בני הישיבות, לחמנו בכל כוחנו. עשינו זאת בשליחותם ובהוראתם של מרנן ורבנן - צעד אחר צעד, בעצה אחת עימם, וללא סייג".

"לקראת סיום כהונתי כחבר כנסת אני מודה להקב"ה על שנתן בי כוח, ועל הזכות הגדולה לעשרות שנות שליחות ציבורית בכנסת למען הכלל והפרט", כתב גפני. "תודה עמוקה למרנן ורבנן על האמון המלא שרחשו לי ועל הזכות לפעול תחת הכוונתם, ותודתי נתונה לציבור הרחב על האמון הרב שעמד לנגד עיניי בכל צעד ושעל".

גפני הבהיר כי גם לאחר סיום כהונתו בכנסת, הוא ממשיך לכהן כיו"ר התנועה: "גם בהמשך הדרך, כשאני ממשיך לכהן כיו"ר התנועה, האחריות מוטלת עליי יחד עמכם ונמשיך ביחד לפעול".

במכתבו פנה גפני לנציגי דגל התורה בכל רחבי הארץ: "הנכם ראש הדגל וחוד החנית של הציבור החרדי כולו בתחום העשייה הציבורית. הנכם פועלים בנאמנות ומלווים את מוסדות החינוך והתורה, ונותנים מענה באזוריכם לכל הצרכים המקומיים והאישיים של כלל חלקי הציבור כנציגים נאמנים".

גפני סיים את מכתבו בברכה: "אבקש לברך ולהודות לכל הפונים והמברכים, ולאחל לכם ולכל בני ביתכם ולכל בית ישראל שנה טובה. שנה שבה נזכה לישועת השם, להעלות את קרנה של תורה ולומדיה, ולזכות לראות את ביאת גואל צדק במהרה בימינו. כתיבה וחתימה טובה".