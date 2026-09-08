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אחרי ההדחה המבישה

ח"כ אורי מקלב בהודעת פרישה מרגשת: "השליחות לא כבדה עליי ביומי האחרון כביומי הראשון"

לאחר שהודח בבושת פנים, בהודעה לתקשורת באישון לילה, ח"כ אורי מקלב, מסכם את שנותיו כחבר-כנסת בהודעת פרישה מרגשת | מקלב מציין כי עשה כמיטב יכולתו ומדגיש כי השליחות לא כבדה עליו - "ביומי האחרון כביומי הראשון", בניגוד לטענות שהופצו כי הוא הודח יחד עם גפני כדי לרענן את השורות (חרדים)

10תגובות
ח"כ אורי מקלב (צילום: Oren Ben Hakoon/Flash90 )

לאחר שהודח בבושת פנים מרשימת '' לכנסת ה-26, בהודעה לתקשורת באישון לילה, לאחר כ-18 שנים בהן שירת נאמנה את המפלגה והציבור כחבר-כנסת, מסכם את שנותיו בכנסת בהודעת פרישה מרגשת.

"לאחר ההחלטה שהתקבלה", כותב מקלב בפתח ההודעה, תוך שאינו מציין כי ההחלטה התקבלה על-ידי גדולי ישראל, לאור התנגדותם של חלק מחברי המועצת למהלך, "ברצוני לפנות אליכם, ציבור יקר! להודות לכם על הזכות שניתנה לי בסייעתא דשמיא לשרת את כלל הציבור ולעמוד לצדכם לאורך השנים".

מקלב מוסיף וכותב: "זכיתי לקבל את השליחות הזו והשתדלתי לבצע אותה באמונה וביושר. עשיתי כמיטב יכולתי להיות קשוב לצרכים הכלליים והפרטיים של כלל הציבור" - תוך שהוא מדגיש בכך כי פעל למען הציבור ולא נכנע לעסקנים - "לפעול למען קודשי ישראל ובמערכות הציבוריות".

מקלב מזכיר את מפעל חייו הכביר שדרכו העניק סיוע נרחב לכלל הציבור החרדי, סיוע שלא היה בשנים הקודמות, וכנראה בגינו הודח. "בשנים האחרונות זכיתי גם ליזום ולהקים את 'הרשות החרדית' שהתקבלה בברכה", כותב מקלב, "ופועלת בהצלחה רבה בפעילות מגוונת וחיונית ב57 רשויות מקומיות".

מקלב מציין בהודעתו לציבור כי "לאורך הדרך החזרתם לי משוב, כוח והערכה, בשיתוף פעולה מיוחד ופורה, אני אסיר תודה על כך".

מקלב גם הודף את הטענות על היותו זקן והצורך להחליפו בצעירים וכותב: "כל יום הרגשתי את השליחות מחדש, כאילו התחלתי אותה היום. השליחות לא כבדה עליי ביומי האחרון כביומי הראשון".

לסיום, מדגיש מקלב כי "יש בי הרצון והנכונות להמשיך לשרת ולעשות כל שביכולתי למען הציבור, מכל מקום, ככל שיתאפשר בידי. בברכת שנה טובה ומבורכת, שתתמלאנה משאלות לבכם לטובה".
דגל התורהאורי מקלבהרשות החרדית

10 תגובות

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9
צדיק
שרה
8
אוהבים אותך הרב מקלב!!!!!! כואבים את לכתך אין עוד שליח ציבור שמגיע לקרסוליים שלך !!!! נתת באמת את כל כולך לציבור בצורה מעוררת השראה!!!!!
מלוי
טוב שפיטרו אותך. נחכה לשאר המפוטרים. נחכה ליותר טובים. שגם אותם יחליפו אחרי 8 שנים
שכן
7
הודעה מכובדת. שנה טובה לכל עם ישראל!!
יצחק

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