אליקים שטארק ( צילום: אנשיל בעק )

בתחילת השבוע נפל דבר בפוליטיקה החרדית: הציבור כולו נדהם לשמוע על הצבתו של העסקן הצעיר, אליקים שטארק, אברך בן 34 בלבד, כנציג חסידות בעלזא לכנסת הבאה, במקומו של חבר הכנסת הוותיק ישראל אייכלר. עבור הציבור הרחב מדובר בשם חדש, אך במסדרונות השלטון ובבתי גדולי ישראל מיד זיהו את האיש. מי הוא אליקים שטארק, הדמות המסתורית שפעלה במשך שנים הרחק מזרקורי המדיה, וכעת יוצאת בבת אחת מקודש הקודשים אל קדמת הבמה הפוליטית?

שטארק, יליד בלגיה, גדל והתחנך במוסדות בעלזא בבלגיה ובישראל. לאחר נישואיו מונה לראש חבורה של תלמידים שעלו מארה"ב ללמוד בישיבת מיר בירושלים, שם עסק בהרבצת תורה ובהדרכת בני הישיבה. לפני מספר שנים נקרא על ידי האדמו"ר מבעלזא לרפו"ש ובנו הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח להיכנס לעשייה הציבורית. יחד עם עסקנים ותיקים בחסידות הוקמה ועדה שנועדה לרכז ולקדם את צורכי בעלזא בזירה הפוליטית והציבורית. מאז הוא פועל לצד סגן השר ישראל אייכלר, ובמקביל נשלח פעם אחר פעם לטפל בנושאים ציבוריים ופוליטיים מטעם בית האדמו"ר.

אליקים שטארק עם הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח ( צילום: אנשיל בעק )

הציר בין בעלזא, גדולי ישראל ובלפור

אחד הצירים המרכזיים שבנה שטארק הוא הקשר שבין בית האדמו"ר מבעלזא לבין בית ראש הישיבה הגרמ"ה הירש ולשכת ראש הממשלה. בהמשך התרחב הציר גם לבית ראש הישיבה הגאון רבי דוב לנדו, ובתקופה האחרונה גם להראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.

שטארק הוא אורח תכוף בלשכת ראש הממשלה, אך לאורך השנים הקפיד שלא להפוך את הקשר הזה לתמונות ולכותרות. בסביבתו מספרים כי כאשר ראש הממשלה מבקש להבין את הלכי הרוח בתוך הציבור החרדי, לברר עמדה של בית רבני מסוים או לפתוח ערוץ מול רב, ראש ישיבה או אדמו"ר, שטארק הוא אחד האנשים שאליהם הוא פונה להתייעצות ולתיווך.

אליקים שטארק עם ראש הממשלה נתניהו ( צילום: באדיבות המצלם )

הקשרים הללו באו לידי ביטוי במיוחד במשברים סביב חוק הגיוס. שטארק היה מעורב כמה פעמים במהלכים שמנעו את נפילת הממשלה, ובין היתר פעל להסרת האולטימטום שאיים על המשך קיומה. הוא עשה זאת כחלק מהקו שהוביל האדמו"ר מבעלזא, שביקש שלא לחולל זעזועים וסערות פוליטיות סביב סוגיית הגיוס כל עוד המלחמה נמשכת.

העבודה נעשתה בכמה צירים במקביל: מול בתי גדולי ישראל, מול אדמו"רי אגודת ישראל וראשי ישיבות אשכנזים וספרדים, ומול לשכת ראש הממשלה. במקרים רבים היה שטארק החוליה המקשרת בין הצדדים, העביר מסרים וניסה לייצר הבנות הרחק מאור הזרקורים.

מהממשלה ועד הרבנות הראשית

במקביל היה שטארק מעורב בשורה של צמתים פוליטיים משמעותיים. הוא פעל סביב העברת חוק הרווחים הכלואים; היה מעורב במינויו של אייכלר לסגן שר התקשורת, כך גם היה מעורב במהלכים שאפשרו את העברת תקציב המדינה בקריאה הראשונה ולאחר מכן בקריאה השנייה והשלישית, על אף המשברים והאיומים הקואליציוניים שליוו אותו.

אחד מצירי העבודה הבולטים שלו הוא מול שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. השניים מקיימים שיתוף פעולה הדוק זה שנים, שבמסגרתו קודמו שורה של עניינים הנוגעים לציבור החרדי.

גם בבחירות לרבנות הראשית היה שטארק מהפועלים מאחורי הקלעים. הוא תמך וקידם את מועמדותם של הגאון רבי קלמן בר והגאון רבי דוד יוסף בבחירות לרבנות הראשית. המהלך, כזכור, הסתיים בהצלחה גדולה.

מהפכה מוניציפלית

הפעילות המוניציפלית ממחישה לא פחות את שיטת העבודה של שטארק. באשדוד שטארק היה מהדוחפים להקמת רשימה עצמאית של ציר שלומי אמונים בעלזא ודגל התורה למועצת העיר.

בקריית גת היה שטארק מעורב במהלך שהסתיים בחילופי השלטון בעיר; בבית שמש היה מעורב במהלכים שהובילו לבחירת שמואל גרינברג לראשות העיר; ובחיפה היה שותף לציר הפוליטי שסייע לבחירת ראש העיר.

מפגן העוצמה מול כלא 10 והציפייה של האדמו"ר

אחד התחומים שבהם התמקד שטארק במיוחד בשנה האחרונה, בצל החרפת המאבק המשפטי והציבורי סביב מעמדם של לומדי התורה, היה הניסיון למנוע חיכוכים והתנגשויות בין אברכים ובחורי החסידות לבין רשויות הצבא, ולפתור אירועים לפני שהם הופכים למשבר.

אירוע אחד בערב שבת בקריית גת הפך בחסידות לדוגמה לאופן שבו הוא פועל. אברך נעצר והיה חשש שיישאר במעצר במהלך השבת. העסקנים הכי ותיקים ומנוסים, שעוסקים בתחום במשך שנים, אמרו לשטארק, שירד במיידי מירושלים אל כלא 10, כי אין טעם להשקיע בניסיון להביא לשחרור בתוך שעות ספורות, וכי בפועל לא משחררים עצור בפרק זמן כזה.

שטארק החליט בכל זאת להפעיל את כל הצירים שעמדו לרשותו כדי שהאברך לא יצטרך לערוך את השבת בין כותלי הכלא הצבאי. בתוך זמן קצר הוא הקפיץ את כל צמרת המדינה - מלשכת ראש הממשלה ונשיא המדינה ועד גורמים בכירים בצה"ל ובמערכת הביטחון. שעות ספורות לאחר המעצר, ועוד לפני כניסת השבת, האברך שוחרר.

בבית האדמו"ר מבעלזא עקבו באותן שעות בדריכות אחר ההתפתחויות. האדמו"ר המתין בביתו ולא נכנס לתפילת מנחה וקבלת שבת עד ששטארק חזר לירושלים, נכנס לחדר ובישר לאדמו"ר שהאברך שוחרר ויחגוג את השבת בחיק משפחתו.

שטארק עם ראש השב"כ דוד זיני ( צילום: באדיבות המצלם )

לא רק פוליטיקה

לצד הזירה הפוליטית, שטארק קיבל במהלך השנים שורה של משימות בתוך החסידות. הוא סייע להעמיד על דרך המלך את מערכת "אור הצפון", העוסקת בשימור ובהוצאת תורתם של האדמו"רים לבית בעלזא זי"ע; נכנס לעובי הקורה בפעילות מרכז מוסדות בעלזא; וליווה את נכדי האדמו"ר ואת עסקני החסידות במסעות בקרב נדיבי העם בחו"ל.

הוא היה מעורב בהקמתן ובביסוסן של שורת ישיבות ברחבי ארה"ק, הקים ומימן יוזמות למען בחורי הישיבות והנהיג חלוקת תמיכות למאות מאנשי צוותי החינוך. כיום הוא פועל גם לטובת מוסדות "בית מלכה" - רשת בתי הספר והסמינרים של בעלזא - ורשת בתי החינוך של החסידות.

אחד המהלכים הדרמטיים ביותר, כזה שייזכר לדורות קדימה, היה בתחום החינוך הציבורי: קידום מסלול מיוחד שנועד לאפשר לחיידרים חסידיים להשתלב במסגרת הממ"ח תוך מתן מענה למאפיינים ולצרכים הייחודיים שלהם, מה שהקפיץ את גובה השכר לאנשי החינוך והביא לרווחה כלכלית ורוחנית בתוך מוסדות החינוך. מדובר במהלך חובק חצרות וקהילות, בניצוחו של העסקן הצעיר לבית בעלזא, תחת הכוונתו והדרכתו הישירה של האדמו"ר.

קשרים שחורגים מגבולות בעלזא

אולי הנכס המשמעותי ביותר שצבר שטארק בשנים הללו הוא דווקא מערכת היחסים האישית עם שורה ארוכה של מוקדי כוח שאינם משתייכים לבעלזא.

בבעלזא אומרים כי הסייעתא דשמיא שליוותה את פעילותו, לצד סגנון העבודה השקט שלו, יצרו לו קשרים קרובים עם בכירים כמעט בכל המפלגות, אנשי ממשל, מקורבים לבתי גדולי ישראל וגורמים בציבור החרדי על גווניו.

גם מי שאינם שותפים בהכרח לעמדותיה של בעלזא נוהגים בו בכבוד ורואים בו כתובת לשיחה. כתוצאה מכך הוא מעורב בשנים האחרונות גם במהלכי תיווך, הידברות ושינוי שאינם נוגעים ישירות לחסידות בעלזא, ולעיתים אף במחלוקות שבין גורמים אחרים בתוך הציבור החרדי.

זה גם מסביר מדוע ההחלטה להציב אותו בכנסת אינה באמת כניסה ראשונה של שטארק לפוליטיקה. היא בעיקר מוציאה לאור אדם שכבר שנים נמצא עמוק בתוכה - בין בתי גדולי ישראל ללשכת ראש הממשלה, בין משרדי הממשלה לרשויות המקומיות ובין מוסדות החסידות למערכת הביטחון - אך עד היום העדיף להישאר בצד השני של המצלמה.