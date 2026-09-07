"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרת היום
הילדה שקנתה עיט במיליון וחצי דולר; ובדרום: נערכים לתרחיש שבעה באוקטובר • צפו
פיגוע דקירה בשומרון: בן 20 נפצע, המחבל חוסל | תרגיל "רוח דרומית": נערכים למתווה שבעה באוקטובר בדרום | טלטלה בבעלזא: ישראל אייכלר יוחלף באליקים שטארק | שריון חרדי ב"עוצמה יהודית": יוסי גולדברגר במקום התשיעי | ניצחון הימין הקיצוני בגרמניה מעורר חרדה בקהילה היהודית | אסון במיאמי: מטוס מטען התרסק, חמישה נהרגו | אמבה בכינרת: משרד הבריאות מזהיר, אין איסור רחצה | והתיעוד הקיצוני - אחרי התחזית • צפו (היום בכיכר)
יס
כיכר השבת |
0 תגובות