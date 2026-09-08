אחרי הפיצול והסערה: יהדות התורה הגישה את הרשימה לכנסת

נציגי יהדות התורה בוועדת הבחירות ( צילום: דני שם טוב, ועדת הבחירות המרכזית )

לאחר הדרמות והפיצול בתוך אגודת ישראל, יהדות התורה הגישה הערב (שלישי) את רשימתה לכנסת ליו״ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג. הרשימה הוגשה תחת השם ״יהדות התורה והשבת אגודת ישראל״ וביקשה את האות ג׳.

בראש הרשימה הוצב יו״ר יהדות התורה הנכנס, ח״כ יעקב אשר. במקום השני הוצב יצחק גולדקנופף, במקום השלישי יצחק פינדרוס, במקום הרביעי מאיר פרוש, במקום החמישי משה רוזנטל ובמקום השישי אליקים שטארק, נציג חסידות בעלזא. בהמשך הרשימה שובצו יהודה וייספיש במקום השביעי, יעקב טסלר במקום השמיני, דוד זלץ במקום התשיעי, דוד אוחנה במקום העשירי, משה רוט במקום ה־11 ואליהו ברוכי במקום ה־12. הגשת הרשימה מגיעה לאחר הדרמה הפנימית באגודת ישראל, כאשר סיעות שלומי אמונים ומחזיקי הדת הגישו את שני המועמדים הראשונים שלהן במסגרת מפלגה רשומה נפרדת. בסיעות הבהירו כי מדובר במהלך טכני בלבד, שנועד להבטיח שותפות הוגנת בתוך אגודת ישראל, שלטענתן הופרה לאחרונה. גימיק או הפתעת הבחירות? מפלגת "צבע שחור" הגישה את רשימתה לוועדת הבחירות קובי ישראל | 23:10 לצד זאת, הנהלות הסיעות הורו לנציגים הבאים ברשימת יהדות התורה לחתום, כנהוג, על הגשת המועמדות במסגרת אגודת ישראל. עם הגשת הרשימה, יו״ר יהדות התורה הנכנס ויו״ר דגל התורה, ח״כ יעקב אשר, התייחס ליציאה למערכת הבחירות ואמר: ״אנו יוצאים היום לדרך חדשה בברכת מרנן ורבנן, זו שליחות גדולה ואחריות כבדה לייצג את עולם התורה ואת הציבור החרדי נאמנה, ולפעול בכל כוחנו למען שמירת עולם התורה, חיזוק מעמדה של היהדות הנאמנה ודאגה לכל צרכיו של הציבור החרדי״. אשר הוסיף: ״אנחנו יוצאים למערכה הזו באמונה ובביטחון, מתוך אחדות, אחריות ונחישות, ובעזרת השם נעשה ונצליח״.

חבר ועדת הבחירות המרכזית מטעם דגל התורה, אברהם ובר בשיחה עם 'כיכר' - צילום: קובי ישראל - כיכר השבת 10 10 0:00 / 1:03 חבר ועדת הבחירות המרכזית מטעם דגל התורה, אברהם ובר בשיחה עם 'כיכר' ( צילום: קובי ישראל - כיכר השבת )

חבר ועדת הבחירות המרכזית מטעם דגל התורה, אברהם ובר, סיכם את הגשת הרשימות והתייחס גם לדרמות בתוך יהדות התורה. לדבריו, ״הוגשו 38 רשימות באופן סופי. היה קצת בלגן באגודת ישראל, אבל העניינים הסתדרו ב״ה״.

בהתייחס להדחתם של משה גפני ואורי מקלב, אמר ובר: ״אנחנו מצווים לעשות ככל אשר יורוך״. באשר לכוחה הצפוי של יהדות התורה בבחירות, הצהיר: ״יהדות התורה תקבל לפחות שבעה מנדטים, בתקווה שיותר״.

מנחם שפירא, יו״ר המחלקה המוניציפלית של דגל התורה ומ"מ ראה"ע בני ברק בשיחה עם 'כיכר' - צילום: קובי ישראל - כיכר השבת 10 10 0:00 / 1:00 מנחם שפירא, יו״ר המחלקה המוניציפלית של דגל התורה ומ"מ ראה"ע בני ברק בשיחה עם 'כיכר' ( צילום: קובי ישראל - כיכר השבת )

מנחם שפירא, יו״ר המחלקה המוניציפלית של דגל התורה וממלא מקום ראש עיריית בני ברק, התייחס לאחר הגשת רשימת יהדות התורה ואמר כי מדובר ברשימה מאוחדת של כלל המפלגות, דגל התורה ואגודת ישראל.

שפירא הדגיש כי ״זו המפלגה היחידה שדואגת לצביונה הרוחני והזהות היהודית של מדינת ישראל, וללחום על מעמד בני התורה, לומדי התורה, ובאמת לדאוג שכל בחור ישיבה יוכל להמשיך ולשבת באוהלה של תורה בארץ ישראל״.

בהתייחס להדחתם של משה גפני ואורי מקלב, אמר שפירא: ״חבר הכנסת הרב גפני נשאר יושב ראש התנועה, וחבר הכנסת הרב מקלב נשאר חבר הנהלה בתנועה. במסגרת רענון התנועה נכנסו עוד אנשים צעירים, והם מברכים על כך, כולנו מברכים על כך״.

לדבריו, בדגל התורה בטוחים כי ״המפלגה הצעירה והרעננה תצליח בצורה יוצאת מגדר הרגיל, ותצבור כוח רב בציבור על מנת לחזק את צביון היהדות החרדית״.