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"לכל העם בשגגה"

כך פרש המועמד החדש של 'דגל' לכנסת מתפקידו בעיריית בני ברק

משה רוזנטל הודיע על פרישתו מניהול מינהל החינוך בעיריית בני ברק לקראת כניסתו לכנסת במקום החמישי ברשימת יהדות התורה • המרוץ על ממלא מקומו בתפקיד כבר החל והמועמדים מסתמנים (פוליטי)

4תגובות

משה רוזנטל, שהוצב במקום החמישי ברשימת יהדות התורה לכנסת, פורש מתפקידו כמנהל מינהל החינוך בעיריית בני ברק, לאחר שלוש שנים וחצי בתפקיד.

כזכור, לאחר הדרמה והפיצול בתוך אגודת ישראל, יהדות התורה הגישה את רשימתה לכנסת, כאשר רוזנטל הוצב במקום החמישי ברשימה.

במכתב פרידה שהגיע לידי ׳כיכר השבת׳ הודיע היום (רביעי) רוזנטל לעובדי העירייה על סיום תפקידו, וכתב כי הוא יוצא ל״תחנה חדשה ולשליחות ציבורית בשדה הפרלמנטרי״.

בשלב זה, מי שמונתה לממלאת מקום ראש מינהל החינוך היא מלי גורדון, מנהלת אגף החשבות במינהל החינוך בעירייה.

המרוץ לתפקיד מנהל מינהל החינוך

במקביל, בעירייה עדיין לא ברור מי יהיה המחליף הקבוע של רוזנטל. גורם בעירייה אומר ל״כיכר השבת״ כי ההערכה היא שהתפקיד ייצא למכרז, ורק לאחר מכן ייקבע המועמד שיזכה בו.

לדברי הגורם, ההחלטה על כניסתו של רוזנטל לכנסת התקבלה רק במוצאי שבת, ולכן המהלך התקדם במהירות. בתוך כך, בעירייה כבר נשמעים שמות אפשריים לתפקיד, בהם שימי קשש שמשמש כמנהל האגף לחינוך יסודי ועל-יסודי, סגן מנהל מינהל החינוך בעיריית בני ברק, ומנהל התוכנית הלאומית 360 לילדים ונוער בסיכון בעיר.

המכתב של רוזנטל

עוד נטען כי ייתכן שבין תנאי המכרז תופיע דרישה לניסיון בניהול תלמוד תורה, אולם בשלב זה טרם פורסמו תנאי המכרז באופן רשמי.

״תחנה חדשה ושליחות ציבורית״

במכתב הפרידה שלו לעובדי העירייה הודה רוזנטל לראש העיר חנוך זייברט, להנהלת העיר ולעובדי מינהל החינוך, וציין את עבודתם ואת תחושת השליחות במערכת החינוך בעיר.

״כאשר אני יוצא כעת לתחנה חדשה ולשליחות ציבורית בשדה הפרלמנטרי, אני נושא תפילת הדרך כלפי שמיא מעומק ליבי״, כתב רוזנטל.

בהמשך הוסיף: ״השתדלתי בכל כוחי לעשות שליחותי כראוי. יחד עם זאת אני מבקש מחילה אם פגעתי או נכשלתי במענה שאינו הוגן כלפי אי מי, כי לכל העם בשגגה״.

בסיום בירך רוזנטל את עובדי העירייה לקראת השנה החדשה ואיחל להם להמשיך ולהצעיד את מערכת החינוך בעיר קדימה.

4 תגובות

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4
בואו נדאג לכך שיחתום אבטלה, וכך נדאג לניקוי קצת מהשחיתות הציבורית
שיבי
3
מה הקשר לכותרת "לכל העם בשגגה"?
צבי
2
בחור טוב באופן יחסי לחבורת העסקן המדיח
שמאח

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