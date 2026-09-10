הבאנו אור חג לכל פינה: הראשון לציון בביקור מרגש בבתי הכלא

הראשון לציון בביקור בבתי הכלא - צילום: דוברות שב"ס 10 10 0:00 / 0:36 הראשון לציון בביקור בבתי הכלא ( צילום: דוברות שב"ס )

אווירת הימים הנוראים והרהורי תשובה הגיעו הבוקר אל המקומות המפתיעים ביותר במדינה, כאשר הראשון לציון ונשיא בית הדין הרבני הגדול, הגאון רבי דוד יוסף, ביקר במתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר. הביקור המיוחד כלל שורת תחנות – החל בלשכת הנציב, דרך מתקני המעצר ועד לעומק האגפים הסגורים, במטרה להביא את אור החג לכל פינה.

את המסע פתח הראשון לציון בלשכתו של נציב בתי הסוהר, רב גונדר קובי יעקובי, בטקס הרמת כוסית חגיגי בהשתתפות צמרת הארגון, בהם רב שב"ס תת־גונדר הרב אייל סלמן, ראש אגף האסיר גונדר יריב כהן ומפקד מחוז מרכז גונדר שלומי שגיא. בדבריו, שיבח הרב את המהפכה שמובלת בשטח לחיזוק המשילות לצד שמירה על אנושיות וקידום העשייה השיקומית.

הראשון לציון בביקור בתי הכלא ( צילום: דוברות שב"ס )

הראשון לציון בביקור בתי הכלא ( צילום: דוברות שב"ס )

הראשון לציון בביקור בתי הכלא ( צילום: דוברות שב"ס )

הראשון לציון בביקור בתי הכלא ( צילום: דוברות שב"ס )