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לבוד ראש השנה

הבאנו אור חג לכל פינה: הראשון לציון בביקור מרגש בבתי הכלא

הראשון לציון ונשיא בית הדין הרבני הגדול, הגאון רבי דוד יוסף, ערך סיור מיוחד ומרגש במתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר, נפגש עם הצמרת הפיקודית, נשא דברי תורה וחיזוק מרגשים ונכנס אל האגפים הסגורים (חרדים)

הראשון לציון בביקור בבתי הכלא
הראשון לציון בביקור בבתי הכלא (צילום: דוברות שב"ס)

אווירת הימים הנוראים והרהורי תשובה הגיעו הבוקר אל המקומות המפתיעים ביותר במדינה, כאשר ונשיא בית הדין הרבני הגדול, הגאון רבי דוד יוסף, ביקר במתקני הכליאה של שירות בתי הסוהר. הביקור המיוחד כלל שורת תחנות – החל בלשכת הנציב, דרך מתקני המעצר ועד לעומק האגפים הסגורים, במטרה להביא את אור החג לכל פינה.

את המסע פתח הראשון לציון בלשכתו של נציב בתי הסוהר, רב גונדר קובי יעקובי, בטקס הרמת כוסית חגיגי בהשתתפות צמרת הארגון, בהם רב שב"ס תת־גונדר הרב אייל סלמן, ראש אגף האסיר גונדר יריב כהן ומפקד מחוז מרכז גונדר שלומי שגיא. בדבריו, שיבח הרב את המהפכה שמובלת בשטח לחיזוק המשילות לצד שמירה על אנושיות וקידום העשייה השיקומית.

הראשון לציון בביקור בתי הכלא (צילום: דוברות שב"ס)
הראשון לציון בביקור בתי הכלא (צילום: דוברות שב"ס)
הראשון לציון בביקור בתי הכלא (צילום: דוברות שב"ס)
הראשון לציון בביקור בתי הכלא (צילום: דוברות שב"ס)

משם, המשיך הראשון לציון יחד עם הנציב לבית המעצר ניצן, שם נשא דברי תורה וחיזוק נוקבים בפני הסגל והעצורים. בהמשך היום, הגיע הרב לטקס הרמת כוסית חגיגי של פיקוד וסגל מחוז מרכז, עמד מקרוב על האתגרים המבצעיים של לוחמי הכליאה הניצבים בחזית העשייה, וחיבר בדבריו בין שליחותם היומיומית לערכי יום הדין והאחריות הציבורית.

את הביקור חתם הראשון לציון בשיעור תורה מרתק ומרומם באגף התורני בבית הסוהר איילון – נקודת שיא ליום שלם שעמד בסימן זיכוי הרבים, חיזוק הרוח והכנה רוחנית עמוקה לקראת השנה החדשה הבאה לטובה.

הביקור מצטרף לפעילות ענפה של שירות בתי הסוהר בתקופה האחרונה. כפי שפורסם ב"כיכר השבת", כוחות משולבים של שב"ס ומשטרת ישראל ביצעו מבצע אכיפה רחב היקף במחוז צפון, במסגרתו נעצרו תשעה חייבי מאסר שלא התייצבו לריצוי עונשם. בנוסף, התרחשו אירועים חריגים במתקני כליאה שונים, כאשר הסוהרים פעלו במקצועיות להשתלט על המצבים ולשמור על הסדר.
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