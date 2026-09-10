"מזונותיו של אדם קצובים": המרדף הנואש בעקבות המזרן 

ערב ראש השנה, שעה שספרי פרנסה וכלכלה נפתחים - שוב דברי חז"ל על קצבתו של האדם המודדה בידי הבורא מקבלים משמעות מיוחדת ("כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכיפורים" ביצה ט"ז) סרטון משעשע מרוסיה מצליח לספק המחשה בלתי שגרתית: אדם יכול לרדוף אחרי דבר מה בכל כוחו, אך אם הוא ממשיך להתרחק ממנו, לא בטוח שהמאמץ יעזור.

בתיעוד שהופץ ברשת נראה גבר שנמצא סמוך למים ומנסה להשיג מזרן מתנפח שנסחף בעקבות הרוח והזרם. בכל פעם שנדמה שהוא מתקרב אליו ומצליח להגיע לטווח נגיעה, המזרן שוב מתרחק, כשהרוח דוחפת אותו הלאה.