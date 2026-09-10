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המרדף שלא נגמר

"מזונותיו של אדם קצובים": המרדף הנואש בעקבות המזרן 

דווקא בערב ראש השנה, תיעוד משעשע מרוסיה מחזיר את דברי חז"ל על מה שנקצב לאדם בראש השנה – וממחיש בצורה משעשעת כיצד לא כל דבר שאדם רודף אחריו בהכרח יצליח להשיג (חדשות בעולם)

ערב ראש השנה, שעה שספרי פרנסה וכלכלה נפתחים - שוב דברי חז"ל על קצבתו של האדם המודדה בידי הבורא מקבלים משמעות מיוחדת ("כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכיפורים" ביצה ט"ז) סרטון משעשע מ מצליח לספק המחשה בלתי שגרתית: אדם יכול לרדוף אחרי דבר מה בכל כוחו, אך אם הוא ממשיך להתרחק ממנו, לא בטוח שהמאמץ יעזור.

בתיעוד שהופץ ברשת נראה גבר שנמצא סמוך למים ומנסה להשיג מזרן מתנפח שנסחף בעקבות הרוח והזרם. בכל פעם שנדמה שהוא מתקרב אליו ומצליח להגיע לטווח נגיעה, המזרן שוב מתרחק, כשהרוח דוחפת אותו הלאה.

לפי פרסום שעלה היום ברשת, הסרטון צולם ברוסיה, באזור סראטוב, ונופש שהיה במקום תיעד את המרדף. בפרסום נכתב כי בשלב מסוים האיש אף הצליח להתקרב למזרן, אך המרדף לא הסתיים בכך.
רוסיהראש השנהפרנסהסרטונים ויראליים

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