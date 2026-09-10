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איך זה קרה?

לחשבון הטוויטר הזה יש 10 מיליון עוקבים - מבלי להעלות פוסט אחד

בלי ציוצים: לחשבון הרשמי של אפל ברשת X יש כמעט 10 מיליון עוקבים – אבל הוא מציג "0 פוסטים" | החברה אמנם משתמשת בפלטפורמה לפרסום וחשבונות התמיכה שלה פעילים, אך החשבון הראשי נותר שומם (מעניין)

לא צריכים פוסטים. החשבון הריק של אפל עם כמעט 10 מיליון עוקבים (צילום מסך)

בעידן שבו חברות משקיעות סכומי עתק בניהול חשבונות ב, אפל מצליחה לעשות בדיוק את ההפך: לחשבון הרשמי של ענקית הטכנולוגיה ברשת X יש כמעט 10 מיליון עוקבים – למרות שבפרופיל שלה מופיעים כיום לא פחות מ־0 פוסטים.

החשבון @Apple קיים כבר שנים, אך מי שנכנס אליו כיום מגלה עמוד כמעט ריק לחלוטין: תמונת פרופיל פשוטה, כותרת אפורה וללא פוסטים פומביים רגילים. למרות זאת, מיליוני משתמשים ממשיכים לעקוב אחריו.

אלא שהשקט אינו אומר שאפל מתעלמת לחלוטין מ-X. החברה השתמשה לאורך השנים בפלטפורמה לצורכי פרסום וקמפיינים ממומנים, גם כאשר אלה לא הופיעו כפוסטים רגילים בציר הזמן של החשבון. במקביל, חשבונות אחרים של החברה, ובהם Apple Support, פעילים יותר ומעניקים תמיכה למשתמשים.

מנכ"ל אפל לשעבר טים קוק (שאטרסטוק)

גם בכירי אפל משתמשים ברשת באופן אישי. מנכ"ל החברה לשעבר טים קוק, למשל, פרסם בחשבונו עדכונים על מוצרים, אירועים ונושאים נוספים – בזמן שהחשבון הראשי של החברה נותר שומם.

הנתון החריג עורר שעשוע ברשת. "עובדה משעשעת: אפל מעולם לא פרסמה אפילו ציוץ אחד ב-X", כתב אחד המשתמשים. אחר התבדח כי החברה למעשה אומרת: "אנחנו לא צריכים הייפ ברשתות החברתיות. אנחנו משיקים מוצרים ונותנים לעולם לדבר".

כך הפך החשבון של אחת מחברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם לתופעה בפני עצמה: כמעט 10 מיליון בני אדם עוקבים אחרי עמוד שאין בו כרגע אפילו פוסט אחד.
אפל Appleרשתות חברתיותפרסוםטים קוקרשת X

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