בהלה בארה"ב: מגלשת החירום נפתחה רגע לפני שהנשיא עלה למטוס

רגע לא שגרתי נרשם אתמול (רביעי) בבסיס חיל האוויר אנדרוז שבמרילנד, לפני שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עמד להמריא לדאלאס. מגלשת חירום מתנפחת נפתחה לפתע בצדו של המטוס הנשיאותי החדש, המטוס שקיבלה ארצות הברית מקטאר, ועיכבה לזמן קצר את יציאת הנשיא.

טראמפ הגיע לבסיס במסוק הנשיאותי, אך נשאר בתוכו בזמן שאנשי הצוות טיפלו במגלשה שנפתחה בצדו הימני של מטוס הבואינג 747. לפי סוכנות הידיעות אי־פי, גורם שתודרך על האירוע מסר כי אנשי צבא הפעילו את המגלשה בטעות. בבית הלבן תיארו את האירוע כבדיקה שנועדה לוודא שהמערכת פועלת כראוי.

לאחר שהמתין במסוק, יצא טראמפ ודיבר עם העיתונאים. "בודקים כאן את המגלשה, ואני חושב שזה ייקח בערך 15 דקות", אמר. כשנשאל אם הוא בטוח שהמטוס בטוח לטיסה, השיב: "כן, אני בטוח, אחרת לא הייתי עולה עליו".

בזמן הבדיקה הוצב בסמוך גם מטוס האייר פורס 1 הישן יותר, מה שהוסיף למראה החריג על רחבת הבסיס. לאחר שהמגלשה טופלה והוסרה, טראמפ עלה למטוס החדש והוא המריא לבסוף לדאלאס ללא אירוע נוסף.

האירוע זכה לתשומת לב מיוחדת משום שמדובר במטוס שקיבל ממשלת ארצות הברית ממשפחת המלוכה הקטארית, ושנועד לשמש כמטוס ביניים עד להשלמת מטוסי האייר פורס 1 החדשים. המטוס, מדגם בואינג 747-8, עבר התאמות לשימוש נשיאותי, אך עדיין מתוכננות בו עבודות נוספות לשדרוג מערכות האבטחה.

המטוס עורר בעבר ביקורת ושאלות בנוגע למידת המוכנות שלו למשימות נשיאותיות, בין היתר על רקע העובדה שהעבודות להפיכתו למטוס נשיאותי מלא עדיין נמשכות. עם זאת, האירוע הנוכחי הסתיים ללא פגיעה בנשיא או במטוס, וטראמפ המשיך כמתוכנן בדרכו לטקס המפלגה הרפובליקנית בדאלאס.