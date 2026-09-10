ערב מרגש ומרומם של התעוררות ואמירת סליחות התקיים אמש (רביעי) בבית הכנסת ההיסטורי "רבן יוחנן בן זכאי" שבלב הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים.

האירוע, שהתקיים בסימן הענקת "אות למופת" לדמותו ומורשתו של הראשון לציון הרה"ג ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל, ריכז אליו רבנים חשובים, אישי ציבור וקהל רב שבא להתחבר אל רוח התקופה, בארגונו של אבי שלום, מנהל בית הכנסת מטעם ועד ארבעה בתי הכנסת הספרדיים.

בשעות הערב המוקדמות של הערב התקבלו הנוכחים בקבלת פנים חגיגית ותפילת ערבית. בהמשך שמעו סדרת הרצאות מרתקות על דמותו, הגותו ופסיקותיו של הרב עוזיאל זצ"ל. בין נושאי הדברים הבולטים היו הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון הרב דוד יוסף, הרב שמעון חי אלוף, פרופ' ירון הראל והעו"ד הרב שלמה לוי, לצד קטעי זכרונות מרגשים מפיו של נכדו של הרב, העיתונאי מאיר עוזיאל.

האולם היה מלא מפה לפה באנשים שבאו להתחזק. את האירוע לוו בצלילים מרטיטים להקת "פרחי ירושלים" יחד עם נגנים, ששזרו פיוטים, ניגונים ופרקי סליחות במסורת יהודי ספרד, בהשתתפות מיטב החזנים והפייטנים.

נקודת השיא של הערב נרשמה בחצות הלילה, כאשר הקהל כולו פצח באמירת סליחות מרטיטה ובמעמד התעוררות מרומם עם הרב שמעון אלוף וטובי החזנים, לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה.