ברוך שאמר המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בשיעור לראש השנה • צפו מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום בשיעור מיוחד לראש השנה 'היום שיכריע את החיים שלך!' | השיעור נמסר בכל יום רביעי בביהמ"ד "מאור שרגא" באלעד • צפו בשיעור המלא (ימי סליחות) כהכיכר השבת15:54 המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בשיעור לראש השנה - צילום: ברוך שאמר, מבקשי ה' אלעד10100:00/1:09:38המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בשיעור לראש השנה (צילום: ברוך שאמר, מבקשי ה' אלעד) ראש השנההרב ברוך רוזנבלוםברוך שאמר 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:שני מניינים יתקעו בשופר בשבת בעיר העתיקה: האחד חרדי והשני דתי לאומיישראל שפירא|16:03הבאנו אור חג לכל פינה: הראשון לציון בביקור מרגש בבתי הכלאחזקי שטרן|16:02איסור הכנה: הפתרון לחימום האוכל לסעודת הלילה השני • צפוהרב יעקב סיני|16:00אולי גם יעניין אותך:"מזונותיו של אדם קצובים": המרדף הנואש בעקבות המזרן דני שפיץ|13:38על חטא שחטאנו לפניך בשפיכת דמם של אנשי ציבור // עו"ד יוסי ויצמןיוסף ויצמן, עו"ד|13:10בשביל תרומה של מיליוני דולרים: הגרש״ב סורוצקין צפוי לשהות באומן בחגקובי ישראל|09.09.26
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