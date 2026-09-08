בעיצומם של ימי אלול, כשעולם המוזיקה היהודית מתמלא בשירים חדשים לקראת הימים הנוראים, משיק הזמר ישי ריבו פרויקט מוזיקלי ייחודי במינו - 'דרך העושים מאהבה', בשיתוף פעולה עם הצמד היהודי אמריקאי זושא. זהו החיבור הראשון של ריבו בין עברית לאנגלית, והוא מגיע בדיוק לקראת ראש השנה עם מסר עמוק על אמונה ותמימות.

השיר נולד מתוך סוגיה בגמרא במסכת שבת, דף פ"ח עמודים א' וב', ומפירושו של רש"י עליה. הגמרא מתארת מפגש בין מין, סוג של כופר, לבין רבא. רבא יושב ישיבה מזרחית כשידיו מתחת לרגליו, והוא כל כך שקוע בתורה שהוא לא שם לב שהידיים שלו מדממות. אותו כופר פנה אליו ואמר 'עמא פזיזא' - כבר במתן תורה הקדמתם 'נעשה' ל'נשמע', כלומר קיבלתם את התורה בלי לדעת אם תעמדו בה.

על כך ענה לו רבא בלי להתבלבל: עם ישראל הולכים עם ה' בתמימות. על תשובה זו כותב רש"י: 'התהלכנו עימו בתום לב כדרך העושים מאהבה, וסמכנו עליו שלא יטעננו בדבר שלא נוכל לעמוד בו'. את ריבו המיסה התשובה הזו. 'המעשה, התשובה המרגשת, ובעיקר הניסוח המדויק של רש"י שבכמה מילים חדר כמו חץ ישר ללב', הוא מסר. 'הרגשתי צורך עז להלחין את זה'.

אבל הדרך אל השיר המוגמר ארכה זמן. 'זה לקח תקופה עד שה' זימן מילים ולחן, אבל משהו היה חסר', הוא מספר. 'פניתי לזאק ושלמה, הם זושא המדהימים שאירחו אותי בעבר בשיר, והם כתבו בתים באנגלית. כעת, השיר הפך שלם'. כל אחד מהיוצרים מביא לשיר את השפה והזווית שלו, אך שלושתם נאחזים באותו שורש ובאותה אמונה.

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בבסיס השיר עומדת אמירה על הליכה באמונה גם כשהדרך אינה ברורה. 'כיחידים וכעם, כולנו עוברים מסע', אומר ריבו, 'אבל גם כשהדרך לא תמיד ברורה, וגם אם זה לא תמיד נראה לעינינו הגשמיות, אנחנו הולכים איתו בתום לב, כבן אהוב שסומך על אביו. כדרך העושים מאהבה'.

את המילים יצרו ישי ריבו, זכריה גולדשמידט, שלמה גייסן ופיליפ רייכמן, כאשר המילים בפזמון מבוססות על רש"י ממסכת שבת. את הלחן הלחינו ישי ריבו, דוד איכלביץ, זכריה גולדשמידט ושלמה גייסן. ההפקה המוסיקלית נעשתה על ידי ישי ריבו, ליעד גרושקה, גבריאל (EKEV), זכריה גולדשמידט ושלמה גייסן.

השיר מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות חדשות שיצאו לאור בימים האחרונים לקראת הימים הנוראים. בין היתר, משה דוד וייסמאנדל השיק את 'עיני עמך' - סינגל תפילה שהמתין ארבע שנים לרגע המדויק שלו, ואלמוג חליבה משיק 'רק אליך' - שיר תפילה עוצמתי לימי הסליחות.