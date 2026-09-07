בעיצומם של ימי אלול, כשעולם המוזיקה היהודית מתמלא בשירים חדשים לקראת הימים הנוראים, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה: הזמר והיוצר משה פלד משיק סינגל חדש ומרגש בשם 'וטהר' - שיר אישי ואמוני העוסק בכמיהה לחיבור אמיתי, בטוהר הלב ובקשר העמוק שבין האדם לבוראו. הפרויקט, שמגיע בדיוק בתקופה זו של השנה, מציע חוויה מוזיקלית נוגעת ללב המשלבת רגש אישי עם מעטפת צלילית עשירה.

פלד, שבחר להעניק לקהל יצירה שמדברת אל הלב ומחברת לעומק הרוחני של התקופה, מסר על הסינגל: 'יש זמנים בהם הרצון לחיבור אמיתי גובר על כל מה שמסביב. התקופה, חוסר הוודאות, המלחמות ומה שביניהם. בזמנים כאלו, כל שנבקש הוא טוהר הלב. כשהלב נקי וטהור הכל נפתח מאליו'. המילים הללו משקפות את הרוח שמנחה את היצירה - רצון אמיתי להתעוררות רוחנית ולחיבור פנימי עמוק.

את המילים והלחן יצר משה פלד עצמו, תוך שמירה על האותנטיות והעומק האישי של היצירה. הבחירה בשם 'וטהר' אינה מקרית - זוהי תקופה שבה כל אחד מאיתנו מחפש חיבור עמוק יותר לבורא עולם, ופלד מצליח להעביר את הרגש הזה דרך המוזיקה. השיר מבטא את הכיסופים והתפילה לטוהר פנימי, תחושה שמתעצמת בימי הרחמים והסליחות.

את העיבוד וההפקה המוזיקלית הוביל אריאל מגר, שעבד בשיתוף פעולה הדוק עם פלד על היצירה. מגר, שידוע כמעבד ומפיק מוכשר, העניק לשיר מעטפת צלילית עשירה ומרגשת. העיבוד המושקע משלב בין צלילים עכשוויים לבין עומק רוחני, תוך יצירת אווירה שמדברת אל הלב ומעבירה את המסר הרוחני בצורה נוגעת. השילוב בין הביצוע של פלד לבין ההפקה המוזיקלית יוצר חוויה מוזיקלית שמתאימה לאווירת התקופה.

הסינגל מצטרף לשורה ארוכה של שירים חדשים שיצאו בימים האחרונים לקראת חודש הרחמים והסליחות. בין היתר, משה דוד וייסמאנדל השיק את 'עיני עמך' - סינגל תפילה מרטיט שהמתין ארבע שנים שלמות לרגע המדויק שלו, אברהם יהודה ניימן הפתיע במחרוזת סליחות מרגשת, ושרולי קלצקין ומנחם ברנשטיין השיקו דואט חדש בשם 'שטייטס אויף צו סליחות'. כל אחד מהפרויקטים הללו מבטא היבט אחר של הכיסופים והתפילה לקראת הימים הנוראים, ופלד מצטרף אליהם עם מסר אישי ומרגש במיוחד.

הסינגל 'וטהר' זמין כעת בכל הפלטפורמות הדיגיטליות, ומצטרף לרשימת השירים שמלווים את הציבור בדרך לימים הנוראים. פלד, שהוכיח את עצמו כיוצר מוכשר ורגיש, מעניק לקהל יצירה שמדברת אל הלב ומחברת לעומק הרוחני של התקופה - בדיוק מה שכולנו צריכים בימים אלו.