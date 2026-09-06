לקראת ראש השנה, המלחין והיוצר איצי וולדנר משחרר את "תפילת חנה", שיר עוצמתי שבו הוא מארח את שלום למר. השיר מתמקד במסר הנצחי של חנה, שממנה למדנו את יסודות התפילה כולה: "רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע". לא בצעקות ולא ברעש חיצוני, אלא בתפילת הלב הפנימית, בלחש ובכוונה אמיתית שנובעת ממעמקי הנפש. ברגעים שלפני יום הדין, השיר בא להזכיר לנו איך לעמוד מול השם, לפתוח את הלב ולהתפלל באמת.

החיבור למסר הזה הפך למוחשי ומטלטל עבור וולדנר, לאחר שראה את כוחה של התפילה הזו ממש בתוך המשפחה הקרובה. אחרי ארבע וחצי שנים של ציפייה כואבת לילדים, עמדה בת משפחתו של איצי בראש השנה שעבר בזמן קריאת ההפטרה של תפילת חנה, ושפכה את לבה בדמעות ובשקט. בדיוק שנה לאחר מכן, שבוע בלבד לפני ראש השנה הנוכחי, נולדה להם בת. השיר רואה אור כהודאה גדולה ובמקביל לקידוש המשפחתי, מתוך מטרה לחזק כל מי שמייחל לישועה ולהזכיר שאין תפילה שחוזרת ריקם.