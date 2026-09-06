יש לחנים שפשוט מחכים לרגע הנכון. 25 שנה לאחר שהלחין שמואל גלבר את ״שמע קולנו״, יוצא כעת השיר לאור דווקא בימי חודש אלול, תקופה של תפילה, חשבון נפש והתקרבות

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״שמע קולנו״ נולד לפני כרבע מאה, בתקופה משמעותית בחייו של גלבר, ונושא עמו את הטעם הייחודי של המוזיקה החסידית של פעם - מנגינה מרגשת, פשטות ועומק, ללא צורך בהפקה נוצצת

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לכבוד היציאה המחודשת, מצטרף לביצוע הזמר אבי אילסון, חתנו של שמואל גלבר, שמעניק לשיר את קולו ואת הרגש המזוהה איתו. את העיבוד וההפקה המוזיקלית יצרו שמואל גלבר ונהוראי גלבר

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מילות השיר לקוחות מן המקורות, ובמרכזן תפילת ״שמע קולנו״ - בקשה שהקב״ה ישמע את תפילותינו ואת משאלות ליבנו. הבחירה להוציא את השיר דווקא באלול מעניקה לו משמעות מיוחדת והופכת את הלחן שנולד לפני 25 שנה לרלוונטי מתמיד

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