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25 שנה אחרי שהולחן: אבי אילסון ושמואל גלבר משחררים את ״שמע קולנו״ דווקא בחודש אלול

יש לחנים שפשוט מחכים לרגע הנכון. 25 שנה לאחר שהלחין שמואל גלבר את ״שמע קולנו״, יוצא כעת השיר לאור דווקא בימי חודש אלול, תקופה של תפילה, חשבון נפש והתקרבות

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״שמע קולנו״ נולד לפני כרבע מאה, בתקופה משמעותית בחייו של גלבר, ונושא עמו את הטעם הייחודי של המוזיקה החסידית של פעם - מנגינה מרגשת, פשטות ועומק, ללא צורך בהפקה נוצצת

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לכבוד היציאה המחודשת, מצטרף לביצוע הזמר אבי אילסון, חתנו של שמואל גלבר, שמעניק לשיר את קולו ואת הרגש המזוהה איתו. את העיבוד וההפקה המוזיקלית יצרו שמואל גלבר ונהוראי גלבר

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מילות השיר לקוחות מן המקורות, ובמרכזן תפילת ״שמע קולנו״ - בקשה שהקב״ה ישמע את תפילותינו ואת משאלות ליבנו. הבחירה להוציא את השיר דווקא באלול מעניקה לו משמעות מיוחדת והופכת את הלחן שנולד לפני 25 שנה לרלוונטי מתמיד

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מילים: מקורות | לחן: שמואל גלבר | עיבוד והפקה מוזיקלית: שמואל גלבר ונהוראי גלבר

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