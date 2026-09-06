לא שגרתי: מאיר בן-דרור עם הקצב החדש של הימים הנוראים

עם הגעתם של הימים הנוראים, המדפים המוזיקליים לרוב מתמלאים בבלדות מרגשות ובלחנים שקטים. אלא שהזמר והיוצר מאיר בן דרור שכבר נמצא שנים בחתום ויש לו עבר עשיר של סינגלים ודואטים מוצלחים במיוחד, בוחר גם השנה להביא זווית שונה לחלוטין לימים הנוראים - שיר מקפיץ ומלא אנרגיה בשם "המלך בשדה" (לא מה שאתם מכירים), המדבר על הרגעים המרוממים של ראש השנה ויום הכיפורים.

הסינגל החדש מתאר את החוויה העוצמתית של ההכנות הרוחניות לקראת השנה החדש ומתואר באנלוגיות מעולם התעופה/ טיסה כמשל לעוצמה של ההתעלות בימים אלו, וכן מתייחס לסימני החג דרך השדות והטבע. מוקי סלומון בסינגל קליפ חדש: "אולי היום" מלך הלפגוט | 17:23 איך באמת מתפללים? איצי וולדנר ושלום למר בסינגל מרגש: "תפילת חנה" מלך הלפגוט | 17:26 את השיר מלווה קליפ מילים מרהיב משולב AI, אותו יצר האמן המוכשר מתי שריקי, שמעניק לשיר מימד ויזואלי יוצא דופן.

סינגלים וקליפים 00:00 / 00:00 1 x 15 15 00:00 / 00:00 1 x הדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.

קרדיטים:

מילים ולחן: מאיר בן דרור | עיבוד והפקה מוזיקלית: איתמר שקדי | מיקס ומאסטר: עדי פרז | קליפ מילים+ אנימציה בשילוב AI: מתי שריקי | יח"צ: מענדי קורנט.