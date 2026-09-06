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בנימין שלזינגר מגיש:

מוקי סלומון בסינגל קליפ חדש: "אולי היום"

בעולם שבו השלום מרגיש לעיתים קרובות מחוץ להישג ידנו, השיר החדש של מוקי סלומון הוא התזכורת שלכם שהתקווה קרובה מתמיד. השיר החדש של סלמון בלחנו של איצי וואלדנר ומילותיה של מרים ישראלי, לוכד בצורה יפהפייה את מהות האחדות ואת הכוח שטמון בצעדים קטנים.

כל צעד שאתם עושים כדי לטפח חיבור והבנה, יכול לתרום לתחושה גדולה יותר של אחדות. אמצו את ההזדמנות לחולל שינוי היום, ובכל יום, כשאנו שואפים יחד לקרב את המשיח. הכל מתחיל בכם!

סינגלים וקליפים

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קרדיטים:

ביצוע: מוקי סלמון

לחן: איצי וואלדנר

מילים: מרים ישראלי

הפקה ועיבוד: בנימין שלזינגר @TheYiddishNote

הקלטת שירה: Studio 6, איצי וואלדנר

מיקס ומאסטרינג: שי סיון

צילום ועריכת וידאו: מומו

מדיה חברתית: דער מוזיקאנט

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