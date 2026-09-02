בעיצומם של ימי אלול, כשהלבבות נפתחים והאווירה מתמלאת ברגש וכיסופים, מקבל עולם המוזיקה היהודית מתנה מיוחדת במינה: היוצרים משיקים בשיתוף פעולה עם הרב רונן שאולוב את 'לא תשאיר אותי לבד' - שיר חדש ומרגש שיוצא לאור דווקא בפתח ימי הסליחות. הפרויקט, שנולד מתוך חיבור אישי ואמונה משותפת, מציע חוויה מוזיקלית עמוקה המשלבת תפילה פנימית עם מסר של אחדות ואהבת חינם.

את המילים והלחן יצרו נוי פדלון ורון ביטון מהיוצרים, תוך שמירה על העומק הרגשי והרוחני שמאפיין את יצירתם. בלב השיר עומדת שאלה פשוטה וכואבת: 'ואם הייתי מבקש ממך סליחה, אתה היית סולח?' - שאלה שהופכת למסע של התפכחות, אמונה והבנה שגם כשהלב נשבר ומתעייף, יש מי ששומר ומלווה אותנו. הבחירה במילים אלו דווקא בתקופת הסליחות אינה מקרית - זוהי תקופה שבה כל אחד מאיתנו מחפש חיבור עמוק יותר לבורא עולם ולזולת.

את העיבוד וההפקה המוזיקלית הוביל צמד היוצרים עצמו, שהעניק לשיר מעטפת צלילית עשירה ומרגשת. העיבוד המושקע משלב בין צלילים עכשוויים לבין עומק רוחני, תוך יצירת אווירה שמדברת אל הלב. השילוב בין המוזיקה למסר מעניק לשיר ממד נוסף של נגיעה והשראה.

אל השיר מצטרף הרב רונן שאולוב בקטע חיזוק מיוחד לעם ישראל, עם מסר של אחדות ואהבת חינם. כפי שמסר הרב שאולוב: 'אהבת חינם אינה עולה דבר, אך יש בכוחה לשנות הכל'. המסר הזה, המגיע דווקא בתקופה זו של ימי הרחמים, מזכיר לכולנו את החשיבות של האחדות והאהבה בין אחים. השילוב בין המוזיקה לבין דברי החיזוק של הרב שאולוב יצר יצירה שלמה שנוגעת בנקודות הכי עמוקות של הנפש.

דווקא בתקופת הסליחות, 'לא תשאיר אותי לבד' מבקש להזכיר לכולנו לעצור לרגע, לבקש סליחה, להתחזק, לאהוב אחד את השני ולזכור - אנחנו אף פעם לא לבד. הסיפור מאחורי שיתוף הפעולה מרגש במיוחד: החיבור האישי והאמונה המשותפת בין היוצרים לרב שאולוב הביאו ליצירה שנולדה מתוך רצון אמיתי להעניק לקהל מסר של תקווה ואמונה בתקופה זו. צילום השיר בוצע בידי יגאל פסחוב, שהצליח ללכוד את הרגש והעומק של היצירה.

'לא תשאיר אותי לבד' מזכיר לכל אחד מאיתנו שגם בימים הכי קשים, גם כשהלב מתעייף והדרך נראית ארוכה, יש מי ששומר עלינו ומלווה אותנו בכל צעד.