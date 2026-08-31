בעיצומם של ימי אלול, כשעשרות אלפי חסידי ברסלב מתכוננים לנסיעה הגדולה לאומן, מקבל עולם המוזיקה החסידית מתנה מיוחדת במינה: הזמר והיוצר שמואל משחרר בהפתעה סינגל קצבי וסוחף - 'בברסלב בוערת אש'. הפרויקט, שמגיע בדיוק בזמן לעונת ההכנות והכיסופים לראש השנה, מציע חוויה מוזיקלית מלאת אנרגיה ורגש.

השיר נולד מתוך חיבור עמוק לתורתו של רבי נחמן מברסלב ולתלמידו הנאמן רבי נתן. הסיפור מאחורי היצירה מרגש במיוחד: כשרבי נתן גילה את רבי נחמן, ביקש מייד להפוך לתלמידו הנאמן. בתפילה לבורא עולם זעק: 'בברסלב בוערת אש - הבער אותה בליבי'. המילים הפשוטות אך עוצמתיות הללו הפכו למוטיב המרכזי של השיר, ומזכירות לכל אחד מאיתנו את הכיסופים העזים להיות קרוב לצדיק.

את המילים, הלחן וההפקה המוזיקלית יצר שמואל בעצמו, תוך שמירה על העומק הרוחני של המסר והענקת פרשנות מוזיקלית עכשווית וקצבית. העיבוד המושקע משלב בין צלילים חסידיים מסורתיים לבין אנרגיה מודרנית שמדברת אל הדור הצעיר. הבחירה בסגנון קצבי וסוחף אינה מקרית - זהו שיר שנועד ללוות את המסע, את ההכנות ואת השמחה של הנסיעה לאומן.

כפי שמסר שמואל: 'אני מקווה שהשיר ילווה את כל אלה שיש להם כיסופים עזים להיות באומן בראש השנה ולעשרות אלפי הנוסעים לקבוץ הקדוש'. המסר המרכזי של היצירה נוגע בנקודה עמוקה של חיבור ורצון - הרצון להדליק את האש הפנימית, להתחבר לצדיק ולהיות חלק מהקהילה הגדולה שמתאספת מדי שנה בעיר הקדושה.