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סינגל חדש לראש השנה

שמואל בהפתעה: 'בברסלב בוערת אש' - השיר שילווה את הנוסעים לאומן

הזמר משחרר סינגל קצבי וסוחף בדיוק לפני הנסיעה הגדולה • השיר נולד מתוך חיבור עמוק לתורת רבי נחמן ורבי נתן | 'הבער אותה בליבי' (מוזיקה)

בעיצומם של ימי אלול, כשעשרות אלפי חסידי ברסלב מתכוננים לנסיעה הגדולה לאומן, מקבל עולם ה החסידית מתנה מיוחדת במינה: הזמר והיוצר שמואל משחרר בהפתעה סינגל קצבי וסוחף - 'בברסלב בוערת אש'. הפרויקט, שמגיע בדיוק בזמן לעונת ההכנות והכיסופים לראש השנה, מציע חוויה מוזיקלית מלאת אנרגיה ורגש.

השיר נולד מתוך חיבור עמוק לתורתו של רבי נחמן מברסלב ולתלמידו הנאמן רבי נתן. הסיפור מאחורי היצירה מרגש במיוחד: כשרבי נתן גילה את רבי נחמן, ביקש מייד להפוך לתלמידו הנאמן. בתפילה לבורא עולם זעק: 'בברסלב בוערת אש - הבער אותה בליבי'. המילים הפשוטות אך עוצמתיות הללו הפכו למוטיב המרכזי של השיר, ומזכירות לכל אחד מאיתנו את הכיסופים העזים להיות קרוב לצדיק.

את המילים, הלחן וההפקה המוזיקלית יצר שמואל בעצמו, תוך שמירה על העומק הרוחני של המסר והענקת פרשנות מוזיקלית עכשווית וקצבית. העיבוד המושקע משלב בין צלילים חסידיים מסורתיים לבין אנרגיה מודרנית שמדברת אל הדור הצעיר. הבחירה בסגנון קצבי וסוחף אינה מקרית - זהו שיר שנועד ללוות את המסע, את ההכנות ואת השמחה של הנסיעה לאומן.

כפי שמסר שמואל: 'אני מקווה שהשיר ילווה את כל אלה שיש להם כיסופים עזים להיות באומן בראש השנה ולעשרות אלפי הנוסעים לקבוץ הקדוש'. המסר המרכזי של היצירה נוגע בנקודה עמוקה של חיבור ורצון - הרצון להדליק את האש הפנימית, להתחבר לצדיק ולהיות חלק מהקהילה הגדולה שמתאספת מדי שנה בעיר הקדושה.

הסינגל מצטרף לשורה ארוכה של שירים שמשוחררים בתקופה זו לקראת חגי תשרי, אך הוא בולט בייחודיות שלו - שילוב של מסר חסידי עמוק עם אנרגיה צעירה וקצבית. השיר כבר זוכה לתגובות נלהבות מהקהל, במיוחד מאלה שמתכוננים לנסיעה הגדולה. עבור רבים, זהו יותר מסתם שיר - זו תפילה מוזיקלית, קריאה פנימית להדליק את האש של החיבור לרבי נחמן ולתורתו.

התזמון המיוחד של השחרור - רגע לפני הנסיעה הגדולה - מעניק לשיר משמעות נוספת. זהו רגע שבו אלפי חסידים עומדים בפתחה של חוויה רוחנית עצומה, וה'אש' שעליה מדבר השיר היא בדיוק מה שכולם מחפשים - את הלהט, את הכיסופים ואת החיבור האמיתי לצדיק ולבורא עולם.
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