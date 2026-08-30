עולם המוזיקה היהודית מקבל השבוע יצירה מיוחדת במינה לקראת הימים הנוראים: הרב והזמר שלמה שטאובר משיק את הסינגל החדש 'בסֵפֶר חַיִּים' - שיר תפילה נוגע ללב שנולד מתוך תקופה אישית וקשה שעברה משפחתו. הפרויקט, שמגיע בעיצומם של ימי אלול כשהלבבות נפתחים והאווירה מתמלאת ברגש וכיסופים, מציע מסר עמוק של תפילה ותקווה המותאם בדיוק לתקופה.

בניגוד לסינגלים רבים שנכתבים מראש ומתוכננים, 'בסֵפֶר חַיִּים' נולד מתוך רגע אמיתי של כאב ותפילה. בחודשים האחרונים עבר בן משפחה קרוב של שטאובר תקופה קשה ביותר, וכפי שמסר הזמר: "התפללתי לה' שיעזור לו ויחזיר לו כוחות וחיוניות". מתוך אותה תפילה אישית צמח השיר, שמבקש חיים טובים, ברכה ושלום - בדיוק מה שכולם היו צריכים באותם ימים.

המסר המרכזי של השיר נוגע בנקודה עמוקה של הודיה ותקווה. שטאובר הלחין את השיר כהודאה לה' על ההקשבה ועל התפילה, מתוך תקווה שהשנה הזו תהיה שנה טובה - לא רק לו ולמשפחתו, אלא לכל בית ישראל. "השיר מבקש חיים טובים, ברכה ושלום", הבהיר, "וזה בדיוק מה שכולם היו צריכים באותם ימים".

הבחירה במילים מהתפילה של הימים הנוראים אינה מקרית. שטאובר, רב קהילה וחזן מוערך שפעל שנים רבות ברחבי העולם בתחום המוזיקה היהודית, ביקש לקרב את המאזינים למילות המחזור: "אני באמת מקווה שאנשים יתחברו טוב יותר למילים של המחזור עם השיר הזה". השילוב בין מילות התפילה העתיקות ללחן חדש ומרגש יוצר גשר בין המסורת לבין החוויה האישית של כל אחד ואחד.

את המילים מהתפילה ליווה שטאובר בלחן שהלחין בעצמו, תוך שמירה על העומק הרוחני והרגשי של המסר. העיבוד וההפקה המוזיקלית הופקדו בידיו של איתמר שקדי, שהצליח ליצור מעטפת צלילית עדינה ומרגשת. את הגיטרות ניגן נועם (חרגול) בורג, שהוסיף שכבה נוספת של עומק ואותנטיות למוזיקה.

עבור שטאובר, המוזיקה היא חלק בלתי נפרד מעבודת הקודש, ובפרט בימים אלה של חשבון נפש והתקרבות לקראת הימים הנוראים. הסינגל החדש ממשיך את חזונו להביא שמחה ותקווה ללבבות, תוך חיבור אמיתי למילות התפילה ולאווירת התקופה. כפי שמסר: "מתוך תקווה שהשנה הזו תהיה שנה טובה, לא רק לי ולמשפחתי, אלא לכל בית ישראל".