בעיצומם של ימי אלול, כשהלבבות נפתחים והאווירה מתמלאת ברגש וכיסופים, מקבל עולם המוזיקה היהודית מתנה מיוחדת במינה: אופיר כהן, נגן הסנטור והעוד, משיק פרויקט חדש ומרגש - 'אלול'. הפרויקט, שנולד מתוך רצון להביא את הכלים המיוחדים לקדמת הבמה ולחבר אנשים למסורות ולפיוטים, מציע חוויה מוזיקלית אינסטרומנטלית שנוגעת ללב.

הסינגל הראשון 'אוֹחִילָה לָאֵל' הוא גרסה אינסטרומנטלית עדינה ומרגשת לפיוט המוכר והאהוב. הקטע מביא עמו מעטפת אקוסטית חמה המפגישה בין צליליו המרחפים של הסנטור לבין העומק האדמתי של העוד. הבחירה בגרסה אינסטרומנטלית אינה מקרית - כהן מבקש להבליט את הייחודיות של הכלים והמנגינות ולאפשר לצלול פנימה בתקופה המיוחדת הזו.

הסיפור מאחורי הפרויקט מתחיל במקום בלתי צפוי. את הסנטור פגש כהן באמצע החיים - בסיור סליחות בצבא, כשהצליל שלו תפס לו את האוזן ואת הלב. ללא כל הכשרה מוזיקלית קודמת נכנס לעולם המופלא של המקאמים וגילה לאט לאט שבעצם גדל על חלק גדול ממנה בבית ובבית הכנסת, דרך הפיוטים ששזורים בחיים שלו. המפגש הזה הפך למסע מוזיקלי ורוחני שמוביל כעת לפרויקט 'אלול'.

אחרי 15 שנות יצירה, עשייה מוזיקלית והופעות, הרגיש כהן שהגיע הזמן להביא את הקול האישי שלו - ובעיקר של הכלים המיוחדים שלו - לקדמת הבמה. לקראת ימי אלול והסליחות, התקופה המיוחדת הזו בשנה שמחזירה אותו פנימה, לשורשים ולמסורת, החליט לצאת בפרויקט שמחבר בין המסורת העתיקה לביטוי מוזיקלי עכשווי.

את הנגינה והעיבוד ביצע כהן בעצמו, תוך שמירה על העומק הרוחני של הפיוט והענקת פרשנות מוזיקלית עדינה ומרגשת. ההפקה המוזיקלית והעיבוד חתומים על ידי אביחי שטרית, שהצליח ליצור מעטפת צלילית עשירה שנותנת מקום לכלים המיוחדים לבטא את ייחודם. השילוב בין הסנטור לעוד מעניק לשיר עומק רגשי מיוחד ומחבר בין צלילים שמימיים לבין קול אדמתי וחם.

הפרויקט 'אלול' נולד מתוך רצון להביא את הכלים המיוחדים לקדמת הבמה, לגעת בעוד לבבות ולחבר אנשים למסורות ולפיוטים המגוונים והמיוחדים. כהן בחר דווקא בגרסאות אינסטרומנטליות כדי להבליט את הייחודיות של הכלים והמנגינות ולאפשר לצלול פנימה בתקופה המיוחדת הזו. הסינגל 'אוחילה לאל' מצטרף לסינגל הראשון 'בן אדם' שיצא לאחרונה, בדרך ל-EP השלם 'אלול'.

המסר המרכזי של הפרויקט נוגע בנקודה עמוקה של חיבור לשורשים ולמסורת. הפיוטים ששזורים בחיים שלנו, המקאמים שגדלנו עליהם בבית ובבית הכנסת, מקבלים כאן ביטוי מוזיקלי חדש שמדבר אל הדור הצעיר תוך שמירה על העומק והאותנטיות. זוהי הזדמנות לחזור פנימה, לשורשים, ולהתחבר מחדש למסורת דרך הצליל.